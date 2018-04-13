УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Обработали? Появился анализ речи Веры Савченко

4.6тЧитать новость на украинском

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что анализ речи Веры Савченко свидетельствует о некачественной, глубокой психологической обработке.

По его словам, по такому шаблону выступает и сама Надежда Савченко, которую судят за организацию военного переворота, и оба ее адвоката.

Как написал он в своем телеграм-канале, речь идет о выступлении Веры перед журналистами возле здания СИЗО, где находится ее сестра. Она отвечала на вопрос о планах публичного прохождения полиграфа.

"Они ее так публично арестовывали. Они три выстрела смертельных делали в Верховной Раде, все единоголосно голосовали. Что дальше - закрывать дело? Два человека должны были снести весь правительственный квартал, убить всех руководителей и не руководителей власти и так далее. Давайте дальше будем публично смотреть на ваш выдуманный сценарий. Ну, все. Нечего сказать. Хоронят", - заявила она.

Новости
Савченко забрали из СИЗО в больницу: сестра назвала причину

По мнению Голобуцкого, ее речь - алогична, безграмотная и фрагментированная.

"Обычно такое вещание является следствием не очень качественной, но достаточно глубокой психологической обработки полностью негодящего кадра. При этом совершенно так же говорит и сама Надя, и ее адвокаты, а не только сестра. Все прошли через одинаковые процедуры?" - отметил политтехнолог.

Как сообщал "Обозреватель", ранее адвокаты Савченко анонсировали сроки проверки на детекторе лжи.

Читайте все новости по теме "Дело Савченко" на Обозревателе.

Тема
Дело Савченко
Персоны
Надежда СавченкоВера Савченко
Место
УкраинаКиев
Объект
видео
Поделиться в Facebook

Наши блоги