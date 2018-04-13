Обработали? Появился анализ речи Веры Савченко

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что анализ речи Веры Савченко свидетельствует о некачественной, глубокой психологической обработке.

По его словам, по такому шаблону выступает и сама Надежда Савченко, которую судят за организацию военного переворота, и оба ее адвоката.

Как написал он в своем телеграм-канале, речь идет о выступлении Веры перед журналистами возле здания СИЗО, где находится ее сестра. Она отвечала на вопрос о планах публичного прохождения полиграфа.

"Они ее так публично арестовывали. Они три выстрела смертельных делали в Верховной Раде, все единоголосно голосовали. Что дальше - закрывать дело? Два человека должны были снести весь правительственный квартал, убить всех руководителей и не руководителей власти и так далее. Давайте дальше будем публично смотреть на ваш выдуманный сценарий. Ну, все. Нечего сказать. Хоронят", - заявила она.

По мнению Голобуцкого, ее речь - алогична, безграмотная и фрагментированная.

"Обычно такое вещание является следствием не очень качественной, но достаточно глубокой психологической обработки полностью негодящего кадра. При этом совершенно так же говорит и сама Надя, и ее адвокаты, а не только сестра. Все прошли через одинаковые процедуры?" - отметил политтехнолог.

Как сообщал "Обозреватель", ранее адвокаты Савченко анонсировали сроки проверки на детекторе лжи.