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13 февраля • обновлено в 11:37
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Последствия непредсказуемы: эколог назвал риски подачи воды в Крым

2.3т
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Для экологии оккупированного полуострова Крым возвращение воды в Северо-Крымский канал может обернуться непредсказуемыми последствиями.

Об этом "Апострофу" заявил эколог-ученый Максим Сорока, объяснив, что переброс больших объемов воды является искусственным элементом экосистеме, что может иметь негативные последствия.

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"Экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек – 300-400 мм, а мы перебрасываем туда массу воды – это приводит к тому, что меняется экосистема. Ярким примером был конец 1960-х - начало 1970-х годов, когда мы начали интенсивно осуществлять орошение на юге Украины. Научные статьи утверждают, что мы по факту разрушили большие экосистемы степей, так как в степи не должно такого количества воды", – отметил эколог.

Также он сообщил, что с водой перебрасывается микрофлора, бактерии, водоросли. Из-за появления большого объема води может измениться климат.

"Наиболее яркий пример - Каховское водохранилище. Накопление больших объемов воды привело к тому, что на территориях рядом с ним всегда немного теплее и повышенная влажность. Но этот фактор для Украины не столько значимый – он больше проявился бы на пустынной территории", – заявил Сорока.

Пуск воды в Крым чреват последствиями

Пуск воды в Крым чреват последствиями

Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская власть в очередной раз подняла тему поставок воды в аннексированный Россией Крым. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил, что водный ресурс станет отличным инструментом для проведения торгов с российским президентом Владимиром Путиным за возвращение оккупированного Донбасса..

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Из всего сказанного экологом следует что для блага крымской природы Давиду Хламидии нечего гавкать о том чтобы Украина давала воду в Крым. Природу нужно защищать !!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а шо на етот счет говорит Медовар?
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