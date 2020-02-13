Последствия непредсказуемы: эколог назвал риски подачи воды в Крым

Для экологии оккупированного полуострова Крым возвращение воды в Северо-Крымский канал может обернуться непредсказуемыми последствиями.

Об этом "Апострофу" заявил эколог-ученый Максим Сорока, объяснив, что переброс больших объемов воды является искусственным элементом экосистеме, что может иметь негативные последствия.

"Экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек – 300-400 мм, а мы перебрасываем туда массу воды – это приводит к тому, что меняется экосистема. Ярким примером был конец 1960-х - начало 1970-х годов, когда мы начали интенсивно осуществлять орошение на юге Украины. Научные статьи утверждают, что мы по факту разрушили большие экосистемы степей, так как в степи не должно такого количества воды", – отметил эколог.

Также он сообщил, что с водой перебрасывается микрофлора, бактерии, водоросли. Из-за появления большого объема води может измениться климат.

"Наиболее яркий пример - Каховское водохранилище. Накопление больших объемов воды привело к тому, что на территориях рядом с ним всегда немного теплее и повышенная влажность. Но этот фактор для Украины не столько значимый – он больше проявился бы на пустынной территории", – заявил Сорока.

Пуск воды в Крым чреват последствиями Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская власть в очередной раз подняла тему поставок воды в аннексированный Россией Крым. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил, что водный ресурс станет отличным инструментом для проведения торгов с российским президентом Владимиром Путиным за возвращение оккупированного Донбасса..

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