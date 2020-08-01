Последствия пандемии COVID-19 в мире будут ощущаться десятилетиями, – глава ВОЗ

Последствия пандемии коронавируса мир будет ощущать на протяжении десятилетий.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус, говорится в публикации Reuters.

"Пандемия – это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", – сказал Гебреисус.

Он отметил, что хотя о новом вирусе уже многое известно, ответов на многие вопросы все равно нет, так что человечество остается уязвимым.

"Ранние результаты исследований показывают, что большинство людей в мире остаются восприимчивыми к этому вирусу даже в районах, где произошли серьезные вспышки. Страны, считавшие, что они прошли худшее, сейчас сталкиваются с новыми вспышками. В некоторых, которые меньше пострадали в первые недели, сейчас фиксируют все большее число случаев заболевания и смертей", – объяснил глава ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 1 августа, коронавирусом в мире заразились более 17,7 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 290 тыс. новых инфицированных. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 70,9 тыс., в Индии – 57,7 тыс. и в Бразилии – 52,5 тыс.

По состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально подтверждены 71 056 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1172 – обнаружены за прошедшие сутки.