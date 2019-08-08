"Последняя высадка – в вечность": на Черниговщине простились с убитыми на Донбассе морпехами. Фото

Украинских воинов Александра Шарко и Владислава Рака, которые были убиты террористами возле Павлополя на Донбассе, похоронили на родине в Черниговской области.

Прощание с героями прошло в четверг, 8 августа, сообщается на странице Черниговского областного военного комиссариата (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Морской десант. Последняя высадка. В вечность. Всю ночь они ехали домой. Но не так, как обычно ездят в родительский дом – с цветами и подарками для родных. На этот раз родные готовили цветы для них – для Воинов", – сказано в сообщении.

Убитые морпехи

Погибших морпехов похоронили со всеми надлежащими воинскими почестями: Александра Шарко – в селе Олбин Козелецкого района, а Владислава Рака – в Козельце.

Похороны морпехов Черниговский военкомат

Похороны морпехов Черниговский военкомат

Похороны морпехов Черниговский военкомат

Похороны морпехов Черниговский военкомат

Отмечается, что в церемониях прощания и захоронения воинов приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, личный состав Козелецкого районного ТЦК и СП, представители командования Военно-Морских Сил Украины, сослуживцы и неравнодушные жители района и области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал