"Последняя высадка – в вечность": на Черниговщине простились с убитыми на Донбассе морпехами. Фото

Украинских воинов Александра Шарко и Владислава Рака, которые были убиты террористами возле Павлополя на Донбассе, похоронили на родине в Черниговской области.
Прощание с героями прошло в четверг, 8 августа, сообщается на странице Черниговского областного военного комиссариата (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Морской десант. Последняя высадка. В вечность. Всю ночь они ехали домой. Но не так, как обычно ездят в родительский дом – с цветами и подарками для родных. На этот раз родные готовили цветы для них – для Воинов", – сказано в сообщении.
Убитые морпехи
Погибших морпехов похоронили со всеми надлежащими воинскими почестями: Александра Шарко – в селе Олбин Козелецкого района, а Владислава Рака – в Козельце.
Похороны морпехов
Черниговский военкомат
Похороны морпехов
Черниговский военкомат
Похороны морпехов
Черниговский военкомат
Похороны морпехов
Черниговский военкомат
Отмечается, что в церемониях прощания и захоронения воинов приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, личный состав Козелецкого районного ТЦК и СП, представители командования Военно-Морских Сил Украины, сослуживцы и неравнодушные жители района и области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.
Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Зеленского бить по оккупантам по всем фронтам.
Утром 7 августа Зеленский провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем.
Отец одного из морпехов жестко обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за трагедии.
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