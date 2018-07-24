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Посол удивился "идиотизму Путина"

5.5тЧитать новость на украинском

Россия испытала фантомную боль после развала Советского Союза, а теперь рискует стать последней империей.

"У них это была фантомная боль. Умные люди поняли, что ничего страшного не произошло. Скажем, Егор Тимурович Гайдар (исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации в 1992 году, - Ред.), говорил: "Украина хочет уйти? Боже, как хорошо - меньше нужно думать о том, как прокормить людей" – рассказал в интервьюOBOZREVATEL народный депутат Украины первого созыва и первый посол Украины в РФ Владимир Крыжанивский.

Экс-посол удивляется "идиотизму российской власти", которые захватывают территории без средств к содержанию такого огромного количества жителей этих земель.

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"Когда Алжир отсоединился от Франции? В 1958 году - при Шарле де Голле, когда тот понял, что удержать Алжир уже невозможно, поскольку средств для его содержания необходимо в разы больше, чем он отдает. Вот думает Франция сейчас о том, как прокормить алжирцев? Абсолютно нет", – поясняет Крыжанивский.

По его словам, Россия этого не понимает и не видит исторического генезиса развития своего государства.

"РФ - это последняя империя. А все империи развалились потому, что были большими - когда ты имеешь колонии, ты должен думать, как их прокормить. Иначе они восстанут - как это было в Китае, или в том же Алжире. Они уже прошли свой пик - так, как в свое время Российская империя начала разваливаться в 1913 году после прохождения своего пика", – резюмировал первый посол Украины в РФ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористической "ДНР", заявил, что России следует вспомнить опыт создания самой большой империи на земле для возвращения Украины под свой контроль.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Крыжанивский
Место
Россия
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Николаев Олег
Николаев Олег
А где посол увидел у Путина идиотизм? Путин много раз говорил, что распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа, но он ни разу не сказал, что мечтает о воссоздании СССР. Никто не хочет с вами объединяться снова. Речь идёт только про возврат русских земель, некоторых регионов, которые попали случайно в ваши границы, они попали туда неестественным путём, ибо никогда там не было украинцев в вышиванках и говорящих на мове. Город Киев, Житомир, Черкассы, Чернигов и многие другие не будут приняты в сосав России, даже если попросят. Баба с воза - кобыле легче.
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