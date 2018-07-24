Посол удивился "идиотизму Путина"

Россия испытала фантомную боль после развала Советского Союза, а теперь рискует стать последней империей.

"У них это была фантомная боль. Умные люди поняли, что ничего страшного не произошло. Скажем, Егор Тимурович Гайдар (исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации в 1992 году, - Ред.), говорил: "Украина хочет уйти? Боже, как хорошо - меньше нужно думать о том, как прокормить людей" – рассказал в интервьюOBOZREVATEL народный депутат Украины первого созыва и первый посол Украины в РФ Владимир Крыжанивский.

Экс-посол удивляется "идиотизму российской власти", которые захватывают территории без средств к содержанию такого огромного количества жителей этих земель.

"Когда Алжир отсоединился от Франции? В 1958 году - при Шарле де Голле, когда тот понял, что удержать Алжир уже невозможно, поскольку средств для его содержания необходимо в разы больше, чем он отдает. Вот думает Франция сейчас о том, как прокормить алжирцев? Абсолютно нет", – поясняет Крыжанивский.

По его словам, Россия этого не понимает и не видит исторического генезиса развития своего государства.

"РФ - это последняя империя. А все империи развалились потому, что были большими - когда ты имеешь колонии, ты должен думать, как их прокормить. Иначе они восстанут - как это было в Китае, или в том же Алжире. Они уже прошли свой пик - так, как в свое время Российская империя начала разваливаться в 1913 году после прохождения своего пика", – резюмировал первый посол Украины в РФ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористической "ДНР", заявил, что России следует вспомнить опыт создания самой большой империи на земле для возвращения Украины под свой контроль.