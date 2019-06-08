Последним жал на кнопку: в сети рассказали о забытом герое Чернобыля

Инженер управления 4-го энергоблока на ЧАЭС Алексей Бреус в последний раз давил кнопку на пульте управления четвертого энергоблока после взрыва. До аварии он жил по соседству с прототипами героев телесериала "Чернобыль" от HBO Леонидом Топтуновым и Алексеем Ананенко.

Его историю забыли упомянуть в нашумевшей картине, однако роль этого человека трудно переоценить, сообщает "Громадське ТБ". Бреус проработал над ликвидацией аварии целый день после взрыва реактора, что нанесло огромный ущерб его здоровью.

На ЧАЭС инженер приехал только утром, так как перед этим у него были выходные. "Здание было снесено примерно на половину. Это был шок. Волосы встали дыбом. Было непонятно, зачем нас сюда привезли, что еще можно делать. Но выяснилось, что для нас, операторов, работы еще много", – пояснил он.

Алексей Бреус Громадське ТБ

В тот день Алексей получил дозу радиационного облучения, что почти в 25 раз превышала норму. Ему было поручено подавать воду в реактор, и ответственный работник до последнего оставался внутри – даже тогда, когда всех уже увели.

"Вечером, когда я ушел из четвертого блока и снял свою одежду, то очень удивился – кожа была коричневого цвета, как будто загорелая, а лицо и руки – красные", – рассказал Бреус.

Квартира, в которой жил ликвидатор в Припяти до аварии

Первые тревожные звоночки проявились уже спустя несколько месяцев. Инженер бросился к врачам и тогда и оказалось, что он получил бешеную дозу радиации, хотя официально эти цифры скрывались и уменьшались.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда выдала яростное опровержение "Чернобыля" от HBO. По ее сообщениям, ликвидаторы якобы возмущены тем, что создатели исказили реальную картину катастрофы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!