Последний зимний удар: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В ближайшие дни Украина переживет последний зимний удар – южные, центральные и восточные регионы накроют метели. Тепло начнет приходить уже со следующей недели.

Новый циклон будет двигаться через Одессу и Днепр на Харьков – эти регионы укроет снегом больше всего. В сложных погодных условиях окажутся южные области с самого утра, днем – уже центральные и восточные, передает ТСН.

Синоптики морозов не прогнозируют, но и прятать в шкаф пуховики еще рано. "Минимальная температура почти по всей Украине будет от 9 до 15 мороза, днем 2-7. Киев не очень заденет, будет присыпать", - пояснил ведущий синоптик украинского гидрометцентра Олег Христевич.

Как сообщал "Обозреватель", ранее спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Украине.