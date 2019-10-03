Последний теплый день: синоптики уточнили прогноз по Украине

В четверг, 3 октября, в Украине местами ухудшатся погодные условия. В частности, на западе усилится ветер и существенно похолодает.

На остальной территории останется теплая и в основном сухая погода, лишь в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях – с дождем, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Волынской, Львовской областях и Карпатах 11-13°.

Погода в Украине Иллюстрация

На остальной территории ветер также преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.

В Киеве 3 октября будет сухо, лишь вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 3 октября начнутся дожди, которые охватят в основном западную часть, и похолодание.

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