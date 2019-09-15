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15 сентября • обновлено в 13:49
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Последний теплый день: синоптики отменили лето в Украине

2.8т Читать материал на украинском

Понедельник, 16 сентября, станет последним теплым днем перед похолоданием, которое придет в Украину, закончив "бабье лето".

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Днем предполагается, что столбики термометра покажут +20…+23, а ночью +7…+11. Кроме того, в этот день ожидаются дожди в Киеве, Чернигове, Сумах и Житомире.

Новости
Градус падает: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

Погода в Украине: синоптики отменили лето

Погода в Украине: синоптики отменили лето

b17.ru

Погода в Украине 16 сентября

Погода в Украине 16 сентября

Скриншот

Во вторник, 17 сентября, осадки следует ожидать по всей Украине. Температура воздуха опустится до +16…+19 и +10…+12 ночью. До конца рабочей недели погода все так же будет прохладной и дождливой.

Погода в Украине 17 сентября

Погода в Украине 17 сентября

Скриншот

Погода в Украине 18 сентября

Погода в Украине 18 сентября

Скриншот

Погода в Украине 19 сентября

Погода в Украине 19 сентября

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха уже с 17 сентября подойдет циклон, из-за которого и начнутся дожди.

В Карпатах начиная с 17 сентября прогнозируют снег.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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