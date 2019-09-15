Последний теплый день: синоптики отменили лето в Украине

Понедельник, 16 сентября, станет последним теплым днем перед похолоданием, которое придет в Украину, закончив "бабье лето".

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Днем предполагается, что столбики термометра покажут +20…+23, а ночью +7…+11. Кроме того, в этот день ожидаются дожди в Киеве, Чернигове, Сумах и Житомире.

Погода в Украине: синоптики отменили лето b17.ru

Погода в Украине 16 сентября Скриншот

Во вторник, 17 сентября, осадки следует ожидать по всей Украине. Температура воздуха опустится до +16…+19 и +10…+12 ночью. До конца рабочей недели погода все так же будет прохладной и дождливой.

Погода в Украине 17 сентября Скриншот

Погода в Украине 18 сентября Скриншот

Погода в Украине 19 сентября Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха уже с 17 сентября подойдет циклон, из-за которого и начнутся дожди.

В Карпатах начиная с 17 сентября прогнозируют снег.

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