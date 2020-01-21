Последний теплый день: на Украину надвигается снежная буря

В Украине, во вторник, 21 января, прогнозируют последний теплый день перед снегопадами.

Так, как сообщает Укргидрометцентр, по всей Украине будет облачно с прояснениями. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Снегопад в Украине Иллюстрация

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах до 9° мороза; днем 0-5° тепла.

В Киеве в этот день также без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине уже 22-23 января выпадет снег. Произойдет это вследствие влияния мощного северного циклона.

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