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21 января • обновлено в 05:27
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Последний теплый день: на Украину надвигается снежная буря

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В Украине, во вторник, 21 января, прогнозируют последний теплый день перед снегопадами.

Так, как сообщает Укргидрометцентр, по всей Украине будет облачно с прояснениями. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

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Ударят морозы и засыпет снегом: синоптики уточнили прогноз погоды на неделю

Снегопад в Украине

Снегопад в Украине

Иллюстрация

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах до 9° мороза; днем 0-5° тепла.

В Киеве в этот день также без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Последний теплый день: на Украину надвигается снежная буря

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине уже 22-23 января выпадет снег. Произойдет это вследствие влияния мощного северного циклона.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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sandrbdee mishkinaleksan
sandrbdee mishkinaleksan
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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