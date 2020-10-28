Последний "сухой" день: синоптики уточнили погоду в Украине на четверг

Кирилл Лютый Общество 21:24, 28.10.2020 Обновлено: 22:04, 28.10.2020

В четверг, 29 октября, почти во всей Украине ожидается сухая погода, однако температура воздуха немного снизится.

Как сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра, осадки вероятны лишь на западе: в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Во всех регионах Украины столбики термометра будут показывать от 12 до 14 градусов тепла.

Немного теплее будет на юге. В Крыму, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях воздух прогреется от 15 до 18 градусов выше нуля.

Погода на четверг, 29 октября
Укргидрометцентр

Но уже с пятницы, 30 октября, полностью всю Украину накроют дожди, которые придут вместе с небольшим похолоданием.

Погода на пятницу, 30 октября
Укргидрометцентр
Погода на субботу, 31 октября
Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

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