Последний "сухой" день: синоптики уточнили погоду в Украине на четверг
Небольшие осадки пройдут в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях
Температура немного снизится, от 12 до 14 по Украине. Немного теплее будет лишь на юге
С пятницы, 30 октября, всю страну накроют дожди
В четверг, 29 октября, почти во всей Украине ожидается сухая погода, однако температура воздуха немного снизится.
Как сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра, осадки вероятны лишь на западе: в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Во всех регионах Украины столбики термометра будут показывать от 12 до 14 градусов тепла.
Немного теплее будет на юге. В Крыму, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях воздух прогреется от 15 до 18 градусов выше нуля.
Но уже с пятницы, 30 октября, полностью всю Украину накроют дожди, которые придут вместе с небольшим похолоданием.
Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.