Последний полет соколят с Ан-26: в Харькове попрощались с погибшими. Фото и видео
Во вторник, 6 октября, в Харькове прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, которые погибли в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.
Провели защитников в последний путь на главной площади города – Площади Свободы. Туда приехал президент Украины Владимир Зеленский. После жертв трагедии повезли в их родные города и села для погребения.
Дань памяти отдали 25 Героям. 26 погибшего, Виталия Вильхового, похоронили на родной Львовщине 30 сентября. Он был единственным, кого могли опознать. Всем остальным парням и мужчинам пришлось делать ДНК-экспертизу.
OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию событий:
08:38 – На Площади Свободы начали выстраиваться военные. По центру площади расставили черные стулья для родственников погибших. Для охраны порядка прибыли полицейские с собаками и нацгвардейцы.
08:53 – В связи с траурным мероприятием в Харькове с 9:30 до 12:00 перекрыли движение по ул. Сумской: от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости. С 9:30 до 12:00 перекрыли движение по ул. Тринклера: от пр. Независимости до площади Свободы.
09:48 – На Площади Свободы уже выстроились военные для проведения церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом.
09:53 – На площадь начали прибывать автобусы с телами погибших.
09:57 – На место церемонии прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
10:04 – Официальная церемония прощания началась, зазвучал военный оркестр. На площадь начали заносить гробы с телами Героев. Поименно вспомнили каждого из них.
10:26 – На прощание с курсантами и членами экипажа Ан-26 пришли сотни простых харьковчан.
10:35 – Зазвучал Гимн Украины. Под его звуки гробы воинов накрыли национальными флагами.
10:37 – Над Площадью Свободы пролетела военная авиация.
10:39 – Объявили минуту молчания в память о погибших.
10:43 – Гробы с телами молодых защитников стали уносить назад в автобусы под звуки военного оркестра.
10:51 – Автобусы с погибшими Героями покинули Площадь Свободы.
11:03 – Церемония прощания закончилась. Люди стали расходиться с площади. У тумб, где стояли гробы с телами Героев, остались их близкие.
26 соколов
На борту рокового самолета находилось будущее украинской авиации. Все члены экипажа и курсанты буквально жили небом, а многие мечтали о нем с детства. Так было с Дмитрием Студинским с Житомирщины, Максимом Хомячуком и Романом Корчовским с Винниччины.
У молодых защитников впереди была вся жизнь – у кого-то из них уже были семьи, а кто-то только планировал их создать с любимыми девушками, как, например, Артем Дудла.
Также среди Героев были продолжатели военных династий. Это – Андрей Померанцев с Николаевщины и Александр Скочков – сын штурмана Игоря Скочкова, который погиб в Ил-76, сбитом террористами над Луганском в 2014 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.
В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятность теракта на борту. По его словам, эта версия наименее вероятна, однако ее следствие не исключало.
Напомним, после катастрофы выжить удалось только одному курсанту –Вячеславу Золочевскому. Через несколько дней после трагедии он поделился первыми воспоминаниями.