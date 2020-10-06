Последний полет соколят с Ан-26: в Харькове попрощались с погибшими. Фото и видео

Во вторник, 6 октября, в Харькове прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, которые погибли в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.

Провели защитников в последний путь на главной площади города – Площади Свободы. Туда приехал президент Украины Владимир Зеленский. После жертв трагедии повезли в их родные города и села для погребения.

Дань памяти отдали 25 Героям. 26 погибшего, Виталия Вильхового, похоронили на родной Львовщине 30 сентября. Он был единственным, кого могли опознать. Всем остальным парням и мужчинам пришлось делать ДНК-экспертизу.

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию событий:

08:38 – На Площади Свободы начали выстраиваться военные. По центру площади расставили черные стулья для родственников погибших. Для охраны порядка прибыли полицейские с собаками и нацгвардейцы.

Военные на площади Свободы в Харькове. Telegram-канал Pavlovsky News

Защитники Украины начали построение перед прощанием с погибшими в Ан-26. Telegram-канал Pavlovsky News

В церемонии прощания приняли участие несколько тысяч военных. Telegram-канал Pavlovsky News

Охранять порядок прибыли полицейские и НГУ с собаками . Telegram-канал Pavlovsky News

08:53 – В связи с траурным мероприятием в Харькове с 9:30 до 12:00 перекрыли движение по ул. Сумской: от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости. С 9:30 до 12:00 перекрыли движение по ул. Тринклера: от пр. Независимости до площади Свободы.

Схема ограничения движения в Харькове. Telegram-канал "Харьков 1654"

09:48 – На Площади Свободы уже выстроились военные для проведения церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом.

На Площади Свободы собрались военные и близкие погибших в Ан-26. Скриншот видео

09:53 – На площадь начали прибывать автобусы с телами погибших.

Автобусы с телами погибших в Ан-26. Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)"

09:57 – На место церемонии прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский на церемонии прощания. Скриншот видео

С президентом приехала первая леди Елена Зеленская. Скриншот видео

10:04 – Официальная церемония прощания началась, зазвучал военный оркестр. На площадь начали заносить гробы с телами Героев. Поименно вспомнили каждого из них.

На площадь занесли гробы с телами погибших авиаторов. Скриншот видео

Гробы летчиков и курсантов заносили под звуки оркестра. Скриншот видео

В Харьков прибыли семьи погибших в Чугуеве. Скриншот видео

Каждого из погибших курсантов и членов экипажа вспоминают поименно . Скриншот видео

10:26 – На прощание с курсантами и членами экипажа Ан-26 пришли сотни простых харьковчан.

Близкие погибших в катастрофе Ан-26. Скриншот видео

10:35 – Зазвучал Гимн Украины. Под его звуки гробы воинов накрыли национальными флагами.

Гробы защитников накрыли флагами Украины. Скриншот видео

10:37 – Над Площадью Свободы пролетела военная авиация.

Над Площадью Свободы пролетел транспортный военный самолет . Скриншот видео

В небе над Харьковом пролетели истребители. Скриншот видео

10:39 – Объявили минуту молчания в память о погибших.

10:43 – Гробы с телами молодых защитников стали уносить назад в автобусы под звуки военного оркестра.

Гробы жертв трагедии с Ан-26 занесли в автобусы. Скриншот видео

Гроб погибшего авиатора Ан-26 под флагом Украины. Скриншот видео

Воинов отвезут в их родные города и села. Скриншот видео

10:51 – Автобусы с погибшими Героями покинули Площадь Свободы.

Погибших в Ан-26 повезли в родные города и села. Скриншот видео

Автобусы с гробами курсантов и членов экипажа Ан-26 покинули центр Харькова. Скриншот видео

11:03 – Церемония прощания закончилась. Люди стали расходиться с площади. У тумб, где стояли гробы с телами Героев, остались их близкие.

На Площади Свободы остались родные и близкие погибших авиаторов. Скриншот видео

Семьи курсантов и летчиков с Ан-26 поддерживают друг друга. Скриншот видео

26 соколов

На борту рокового самолета находилось будущее украинской авиации. Все члены экипажа и курсанты буквально жили небом, а многие мечтали о нем с детства. Так было с Дмитрием Студинским с Житомирщины, Максимом Хомячуком и Романом Корчовским с Винниччины.

У молодых защитников впереди была вся жизнь – у кого-то из них уже были семьи, а кто-то только планировал их создать с любимыми девушками, как, например, Артем Дудла.

Также среди Героев были продолжатели военных династий. Это – Андрей Померанцев с Николаевщины и Александр Скочков – сын штурмана Игоря Скочкова, который погиб в Ил-76, сбитом террористами над Луганском в 2014 году.

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