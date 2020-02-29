Последний день зимы принесет в Украину тепло и дожди: свежий прогноз

В субботу, 29 февраля, практически на всей территории Украины будет теплая и солнечная погода.

Осадки в последний день зимы синоптики Укргидрометцентра прогнозируют только в Крыму, там днем обещают дождь. Температура воздуха +7...+9 градусов днем, ночью от +1 до +3 градусов.

На западе страны температура воздуха будет колебаться от +5 до +9 градусов днем, ночью -3...0 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Облачно, без осадков.

Погода в Украине 29 февраля

В центральных и северных областях осадки также не прогнозируются. Температура воздуха +5...+10 днем, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Теплее всего будет на юге Украины. Температура воздуха днем +9...+11 градусов, ночью похолодает до 0...+3. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Без осадков.

Прогноз погоды 112 Украина

На востоке температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов днем, ночью -4...0 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве +5...+7 градусов днем, ночью похолодает до 0...-2. Ветер западный, 5-10 м/с. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптик дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине. По его словам, в стране ожидаются температурные качели.

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