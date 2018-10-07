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''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

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Украинцы и здравомыслящие россияне с сарказмом поздравили президента России Владимира Путина с 66 днем рождения, выразив надежду, что он станет последним в его жизни.

Кроме того, граждане России припомнили своему лидеру все его "заслуги" перед ними. Например, нищенские пенсии, повышение пенсионного возраста, убитую медицину, войну против Украины и многое прочее. Красноречивую подборку поздравлений-проклятий россиян опубликовали на странице сообщества "Информационные войска Украины" в Facebook.

"Почитайте, как россияне в Instagram "поздравляют" Путина с днем рождения! Вот так встали с колен! Первое место в мире по добыче газа и нефти, а в регионах пособие на ребенка 100-180 рублей (около 45-85 грн) в месяц!" — иронизируют в посте.

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Примечательно, что многие россияне совершенно не выбирают выражения и называют Путина "убийцей русского народа", "вором", "тираном", "шизофреником", а также выражают надежду, что "скоро он сыграет в ящик", критикуя его за нищету и разруху, до которой он довел родную страну и миллионы людей.

Украинцы подошли к поздравлению Путина не менее креативно и также разразились в его адрес проклятиями. Так, офицер Вооруженных сил Украины Александр Гром опубликовал на своей странице в Facebook забавное фото с шариками-пожеланиями Путину: "Время тебя не пощадило", "немного осталось", "В аду тебя заждались", "Еще на год ближе к смерти".

"Сегодня одно паршивое ХЛО празднует свой 66-ой день рождения. Последний в этой жизни", — емко подчеркнул в посте военный.

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

''Последний день рождения!'' Украинцы и россияне обратились к Путину

Россияне разнесли Путина в день рождения

Facebook "Информационных войск Украины"

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября полиция в Санкт-Петебурге задержала четырех активистов движения "Весна", которые устроили акцию протеста в честь дня рождения Путина. Они растянули на Невском проспекте баннер "Долгих лет тюрьмы", а по городу пустили автомобиль с "кровавым тортом".

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
диванные войска Украины меняют диваны ежедневно!
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Павлович Николай
Павлович Николай
Зееленфройнд Викентий, так ведь россияне "поздравляют", не украинцы. Или претензии предъявляют вашему ...у не правильно? Все живут у вас в России как москвичи, так?
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викторов виктор
викторов виктор
Путин - бог украинцев
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
викторов виктор, твой бог-деревьянный истукан из козлиным лицом,уебище..
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