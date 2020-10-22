Последний день перед похолоданием и дождями в Украине: появился прогноз погоды на пятницу
Погода в Украине в пятницу, 23 октября, будет теплой, сухой и солнечной.
Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов, днем +14+19. Теплее всего на юге до 21-22.
Осадков по стране в пятницу не ожидается. Лишь в субботу на западе и севере страны прогнозируют небольшие дожди.
В Киеве 23 октября также сухо и солнечно, ночью 8-10 градусов, днем до +18.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на выходные, 24 и 25 октября, небольшое снижение температуры воздуха.