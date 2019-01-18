Последний день оттепели: синоптики уточнили прогноз по Украине

В Украине в пятницу, 18 января, будет облачно с прояснениями.

Существенные осадки не ожидаются, лишь в Карпатском регионе мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температуре ночью в западных и северных областях от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории 2-7° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге 3-7° тепла.

В Киеве 18 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

На курортах Египта по-прежнему тепло, но жара не предвидится. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура не поднимется выше +20 днем.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что Украину сразу после Крещения 19 января накроет волна похолодания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киев после оттепели идет сильное похолодание.

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Горбань заявил, что в Украину настоящая зима с сильным похолоданием придет в начале февраля.

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