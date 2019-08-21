Последние жаркие деньки: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

В Украине в среду, 21 августа, погоду будет определять жаркая сухая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков не ожидается, лишь на западе страны днем местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Жара в Украине "Информатор"

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 28-33°.

В Киеве 21 августа также будет сухо. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, первые дни сентября в Украине будут очень холодными, а потом снова потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит.

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