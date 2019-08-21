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Последние жаркие деньки: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

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В Украине в среду, 21 августа, погоду будет определять жаркая сухая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков не ожидается, лишь на западе страны днем местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Новости
Жара в Украине усилится: прогноз погоды на 21 августа от ObozTV

Жара в Украине

Жара в Украине

"Информатор"

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 28-33°.

В Киеве 21 августа также будет сухо. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.

Последние жаркие деньки: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, первые дни сентября в Украине будут очень холодными, а потом снова потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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