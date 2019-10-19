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19 октября • обновлено в 07:47
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Последнее тепло: синоптики уточнили прогноз по Украине

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В субботу, 19 октября, на территории Украины установится солнечная теплая погода, причем температура поднимется до +22 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что утром и ночью ожидается туман.

Последнее тепло: синоптики уточнили прогноз по Украине

Новости
Синоптики рассказали о суровой погоде в октябре

Температура воздуха в субботу достигнет +17...+21 градусов, на северо-востоке будет теплее, +18...+20 градусов. Возможна небольшая облачность, без осадков.

Прогноз погоды на 19 октября

Прогноз погоды на 19 октября

meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье также ожидается теплая, сухая погода. Температура воздуха поднимется до +22 градусов. В остальных городах Украины установится следующая температура:

Ужгород – +19…+21

Львов – +20…+22

Ивано-Франковск – +19…+21

Тернополь – +20…+22

Черновцы – +20…+22

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +19…+21

Ровно – +19…+21

Житомир – +20…+22

Винница – +20…+22

Одесса – +17…+19

Николаев – +19…+21

Херсон – +18…+20

Симферополь – +18…+20

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +19…+21

Чернигов – +19…+21

Сумы – +18…+20

Полтава – +19…+21

Днепр – +19…+21

Запорожье – +19…+21

Донецк – +18…+20

Луганск – +18…+20

Харьков – +19…+21

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда закончится "бабье лето".

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Тема
Погода в Киеве
Место
Украина
Тег
погода
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