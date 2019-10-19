Последнее тепло: синоптики уточнили прогноз по Украине

В субботу, 19 октября, на территории Украины установится солнечная теплая погода, причем температура поднимется до +22 градусов.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что утром и ночью ожидается туман.
Температура воздуха в субботу достигнет +17...+21 градусов, на северо-востоке будет теплее, +18...+20 градусов. Возможна небольшая облачность, без осадков.
Прогноз погоды на 19 октября
meteo.gov.ua
В Киеве в воскресенье также ожидается теплая, сухая погода. Температура воздуха поднимется до +22 градусов. В остальных городах Украины установится следующая температура:
Ужгород – +19…+21
Львов – +20…+22
Ивано-Франковск – +19…+21
Тернополь – +20…+22
Черновцы – +20…+22
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +19…+21
Ровно – +19…+21
Житомир – +20…+22
Винница – +20…+22
Одесса – +17…+19
Николаев – +19…+21
Херсон – +18…+20
Симферополь – +18…+20
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +19…+21
Чернигов – +19…+21
Сумы – +18…+20
Полтава – +19…+21
Днепр – +19…+21
Запорожье – +19…+21
Донецк – +18…+20
Луганск – +18…+20
Харьков – +19…+21
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда закончится "бабье лето".
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