МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Последние теплые дни: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

315.2тЧитать материал на украинском

В четверг, 18 октября, в Украине еще сохранится сухая и теплая погода.

Днем столбики термометра поднимутся до +23°. По прогнозам Укргидрометцентра, похолодает уже на выходных, 20 - 21 октября.

Погоду будет определять поле высокого атмосферного давления.

Новости
''Синоптический рай закончится'': в Украине предупредили о резкой смене погоды

Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 13°; днем 18-23°.

В Киеве - без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.

Последние теплые дни: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая и сухая погода, обеспеченная антициклоном.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
1
Смешно
40
Интересно
4
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги