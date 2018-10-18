Последние теплые дни: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

В четверг, 18 октября, в Украине еще сохранится сухая и теплая погода.

Днем столбики термометра поднимутся до +23°. По прогнозам Укргидрометцентра, похолодает уже на выходных, 20 - 21 октября.

Погоду будет определять поле высокого атмосферного давления.

Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 13°; днем 18-23°.

В Киеве - без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая и сухая погода, обеспеченная антициклоном.