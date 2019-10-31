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31 октября • обновлено в 18:40
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Последние годы СССР: фото магазинов

1.9т

Так, друзья — сегодня будет интересный пост с документальными чёрно-белыми фотоснимками советских магазинов в последние годы СССР. Что интересно — в последнее время в России в рамках негласной программы по обелению совка, сталинизма и крепостнического рабства наметилась тенденция по обелению совковых магазинов — специально надрессированные любители СССР приходят в комментарии к каждому посту с подобными фотоснимками и начинают вскрикивать, что на фото вовсе не СССР, а "нищета девяностых".

Формально некоторые из этих фотоснимков, сделанные на самом излёте СССР (1990-1991 год), можно отнести к "фотографиям девяностых", но дьявол, как известно, кроется в деталях — фанаты совка подают это таким образом, что вот мол был великий и прекрасный СССР, а затем настали "проклятые девяностые" и всё стало плохо — хотя это самые что ни на есть советские фото, а нищета, показанная на них — прямое следствие убогой плановой экономики, а не каких-то там "проклятых девяностых". В девяностые годы, с началом развития частной инициативы и конкуренции — магазины наконец-то начали постепенно наполняться товарами, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

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Итак, в сегодняшнем посте — фото-рассказ о совковых магазинах.

02. Итак, начнём. Для начала скажу пару слов про сами ощущения от пребывания в советском магазине. Во-первых — там было очень просторно. В отличие от современных супермаркетов, до отказа набитых сотнями видами товаров, в совковых магазинах был крайне скудный ассортимент, и покупатели расхаживали с тележками словно посетители какой-то арт-выставки, по очереди рассматривая редкие экспонаты. Во-вторых — сама едиица товара выставлялась в большом количестве — чтобы заполнить пустое пространство полок, примерно вот так:

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03. Вот ещё один пример такого советского убожества — в витрине-холодильнике можно увидеть только один вид какого-то замороженного продукта. А на заднем плане стоят бесконечные ряды одинаковых консервов вроде "килька в томате" или "завтрак туриста" — обрезки коровьих хвостов, перемешанные с перловой кашей.

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04. Или вот. Мама с дочкой подошли к витринам молочного отдела, на которых в исчерпывающем виде представлена советская молочная продукция — бутылки с молоком и кефиром, жидкованая сметана в пластиковых баночках с пластиковыми же крышками, а также советский творог, который продавался всегда подкисшим и в какой-то такой разлезающейся бумажной упаковке. В маленьких баночках — скорее всего, майонез — который в СССР часто продавали в молочных отделах.

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05. Второй очень важный момент, о котором обязательно надо сказать (потому что фото этого не передают) — в совковых магазинах обязательно чем-то воняло. Степень и тип вонищи могли различаться в зависимости от магазина, но что-то одно воняло обязательно. В мясном отделе воняли кюветы для мяса и сами холодильники — плохонькие советские компрессоры часто выходили из строя, холодильники заванивались — а убирать их никто не спешил. В хлебном отделе воняло кислым хлебом, в молочном — скисшим в своих бумажных упаковках творогом.

Самыми вонючими были овощные отделы — там в любое время года стоял штын сгнившего лука и подгнившей капусты — причём летом он бы часто таким, что в воздухе можно было вешать топор.

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06. Почему совковые магазины так воняли? Причина была во всё той же советской системе — в отсутствии конкуренции не было никакой необходимости содержать магазины в идеальной чистоте и порядке — так как люди так или иначе будут покупать там еду, конкуренции нет. Это же касается и гнилых овощей — овощи сгнивали ещё на дальних подступах к магазину из-за отсутствия в СССР нормальных технологий хранения продуктов, а затем "впаривались" покупателям на безальтернативной основе — самостоятельно выбирать картошку или помидоры в совке запрещалось, её вам насыпал продавец — так как ему было необходимо реализовать это гнильё.

07. Что самое во всём этом интересное — кардинально решить проблему мог только полный слом совеской системы. Совки пытались с этим что-то сделать, присылая в магазины какие-то там "народные контроли", "комитеты ветеранов" и прочее подобное — это только усиливало напряжённость и накалаяло ситуацию, иногда вплоть до драки. Хотя рецепт искоренения совка в магазинах был прост — сделайте свобоный рынок и конкуренцию, и всё наладится само собой. Как оно, собственно, в итоге и произошло.

08. А теперь несколько слов про сам ассортимент. Как я уже написал выше — в последние совковые годы в магазинах часто не было ничего, кроме тоскливых пирамид опостылевших консервов, вроде лучшей в мире советской тушенки с пшенной кашей, кильки в томате или какой-нибудь там сайры. На фото ниже — совдеповский магазин "океан", что можно понять по чеканным панелям в виде чешуи на колоннах. Вместо рыбы и морепродуктов (у СССР была куча выходов к морю, на минуточку) людям предлагали только опостылевшие консервы:

09. Ещё один советский универмаг — здесь на стеллажах можно увидеть огромные баллоны с "соком", а также какие-то бутылки слева — возможно, это какой-то напиток вроде "Байкала" или "Боржоми".

10. Ещё один магазин. В витрине-холодильнике можно увидеть что-то, завёрнуте в бумагу (вероятнее всего, какой-нибудь маргарин), а на задних полках — всё те же пирамидки рыбных консервов.

11. Ситуация с продовольствием иногда была настолько критической, что решать её прилетали первые лица государства. На фото — Михаил Горбачёв и его супруга Раиса Максимовна в одном из советских магазинов, созерцают ряды тех самых совковых рыбных консервов. Хотя что мог сделать лично Горбачёв? Реццепт избавления от дефицита был только один — полный демонтаж совковой системы и создание свободных рыночных отношений.

12. Впрочем, в провинции часто было ещё хуже. Витрины провинциального сельмага могли выглядеть как-то так. Ошалевшим от пустых полок покупателям при этом сообщали, что инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также животноводы обслуживаются вне очереди. Кстати обратите внимание на то, на чём продавщица считает — такие замусоленные деревянные счеты были в ходу до самых последних лет СССР — так сказать, великая технологически-космическая держава.

13. Ещё фото советского ассортимента. Ну что, уже хотите той самой лучшей в мире советской ветчинки по 3 рубля и 70 копеек за кило? Особенно когда больше ничего нет. Ветчина кстати нифига не дешевая — на среднюю месячную советскую зарплату в 120 рублей можно было купить всего 32 килограмма такой ветчины.

14. Одно из наиболее сильных фото всей подборки — бабушка пришла в магазин. Тут, как говориться, без комментариев...

15. Или вот. Тут бабушка тоже пришла в магазин, но даже согнувшись в три погибели — разглядела на витринах только салфетки с нарисованными серпом и молотом.

16. Бабушки в провинциальном магазине. Здесь не осталось даже более-менее приличных рыбных консервов, а на полках стоят только какие-то уксусные маринованные зеленые помидоры.

17. И в завершение — наиболее сильное фото из серии. Тут тоже без комментариев.

Такие дела. А вы помните магазины в последние годы СССР? Какие оставались впечатления от их посещения?

Напишите в комментариях, интересно.

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Комментарий к фото номер 5 крайне неточен. В Украине было всё. и не воняло,кроме овощей и фруктов и то ,только зимой.Очереди были за деликатесами.Колбаса -варёнка в Харькове была всегда,до самого развала,когда хлынули ордынцы с Ельцинскими фантиками.
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Сразу видно дилетанта.На фото 4 -не майонез,а сметана в баночках.Различить не можете.
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