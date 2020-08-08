Последние дни существования СССР: в сети всплыли ошеломляющие фото

В сети опубликовали подборку ранее неизвестных фотоснимков жизни в Советском Союзе, большинство из которых были сделаны в 1990 году – буквально в считанные месяцы до распада СССР.

На них изображены огромные очереди, пустые прилавки в магазинах и грустные лица советских граждан. При этом качество снимков поражает, отметил популярный белорусский блогер Максим Мирович, опубликовав их на Live Journal (чтобы посмотреть, проскролльте страницу вниз).

"Подобные фотоснимки прекрасно "приземляют" фанатов СССР с их россказнями о великой и могучей стране, которая могла уничтожить мир одним нажатием кнопки, но не могла накормить своих граждан и произвести нормальную туалетную бумагу", – отметил он.

По словам Мировича, атмосфера последних дней существования Советского Союза была печальной. Люди сильно устали от него, были озлобленны постоянными очередями и полностью забуксовавшей экономикой – и жили надеждой на что-то новое и лучшее.

Продавец возле пустых прилавков (maxim-nm.livejournal.com)

В отделениях сберкассы выстраивались очереди: многие снимали вклады, так как предчувствовали скорый конец СССР (maxim-nm.livejournal.com)

Люди запасаются продуктами в предновогодние дни (maxim-nm.livejournal.com)

Одна из продуктовых посылок, которые раздавали советским пенсионерам (maxim-nm.livejournal.com)

Разгрузка гуманитарной помощи из Запада (maxim-nm.livejournal.com)

В последние годы существования СССР присылали гуманитарную помощь из западных стран (maxim-nm.livejournal.com)

Разгрузка гуманитарной помощи на Красной площади в Москве (maxim-nm.livejournal.com)

Добровольцы разгружают в московском аэропорту гуманитарную помощь из Израиля (maxim-nm.livejournal.com)

Очередь за яблоками в СССР (maxim-nm.livejournal.com)

Вечерняя очередь за пределами магазина (maxim-nm.livejournal.com)

Тоскливые лица в советской очереди (maxim-nm.livejournal.com)

Даже те, кто строил СССР, в преклонном возрасте вынуждены были стоять в огромных очередях за продуктами (maxim-nm.livejournal.com)

В СССР еда строго дозировалась и выдавалась людям в магазинах по спискам, бумажкам и паспортам (maxim-nm.livejournal.com)

Между покупателем и продавцом в советских магазинах всегда существовала дистанция и баррикады в виде огромных прилавков (maxim-nm.livejournal.com)

В очереди в мясном отделе стоят одни старики (maxim-nm.livejournal.com)

Советские очереди за едой (maxim-nm.livejournal.com)

После тяжелого трудового дня женщина была вынуждена отстаивать еще пару часов в очередях, чтобы хоть что-то принести домой и начать готовить обед на завтра (maxim-nm.livejournal.com)

Пенсионеры, отдавшие СССР свои лучшие годы, были вынуждены душиться в очередях и показывать паспорта, чтобы купить кусок замороженного мяса (maxim-nm.livejournal.com)

Пустые прилавки магазинов в последние годы существования СССР (maxim-nm.livejournal.com)

Женщина с ребенком в абсолютно пустом магазине (maxim-nm.livejournal.com)

Очередь в вино-водочный магазин в СССР (maxim-nm.livejournal.com)

Мужчина показывает кассиру паспорт с московской пропиской, чтобы купить дефицитный товар (maxim-nm.livejournal.com)

Предновогодние часы 31 декабря 1990 года в зажиточной московской семье. В новом 1991 году СССР не станет (maxim-nm.livejournal.com)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер назвал настоящую причину бедности и нищеты в СССР. По его словам, в Советском Союзе была крайне неэффективная экономика, так что все советские экономические успехи существовали только на бумаге и в программе "Время".