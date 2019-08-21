Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Последние дни СССР: как Украина боролась за независимость

744 Читать материал на украинском

24 августа 1991 года Украина стала независимым государством. Страна вырвалась из цепких лап СССР. Первая страница новейшей истории началась с Акта провозглашения независимости Украины.

OBOZREVATEL вспоминает о настроениях и событиях, которые предшествовали судьбоносному решению 28 лет назад.

Новости
Фестивали, концерты звезд и фейерверки: как отпразднуют День независимости в городах Украины
Входившие в состав Союза республики в конце 80-х годов активно боролись за собственную государственность

Входившие в состав Союза республики в конце 80-х годов активно боролись за собственную государственность

ukrinform.ua

Авторитарная машина СССР больше не могла удовлетворять запросы населения и существенно уступала в развитии другим странам, экономический и политический кризис тоже не давали перспектив на улучшение общих настроений населения. В конце 80-х годов ХХ века республики, входившие в состав Союза, активизировались и начали бороться за собственную государственность. В истории этот период получил название "Парад суверенитетов".

Украина сумела отстоять право на собственную государственность

Украина сумела отстоять право на собственную государственность

ukrinform.ua

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой Украинской PCP 16 июля 1990 года.

Незадолго после декларации о суверенитете был принят акт о провозглашении независимости

Незадолго после декларации о суверенитете был принят акт о провозглашении независимости

svoboda.fm

На фоне переворота в августе 1991-го ВР УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Кроме того, было признано необходимость проведения всеукраинского референдума для подтверждения Акта независимости и выборов Президента Украины.

Чтобы подтвердить Акт независимости, нужно было провести всеукраинский референдум

Чтобы подтвердить Акт независимости, нужно было провести всеукраинский референдум

tsdazu.gov.ua

1 декабря 1991-го граждане Украины приняли участие во всенародном референдуме. Всего в волеизъявлении приняли участие 3 1891 742 гражданина, или 84,18% от общего количества внесенных в списки избирателей. Утвердительный ответ на вопрос "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Дали 90,32% (2 880 4071 избиратель), против проголосовало 7,58%. Недействительными были признаны 2,10% бюллетеней.

Таким образом всенародный референдум окончательно подтвердил силу документа о независимости и дал начало самостоятельному развитию украинской государственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как пройдет День Независимости в Киеве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.

Тема
День Независимости
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
11
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Батурин Юрий
Батурин Юрий
Добились многого. Главное " безвиз". А то,что промышленность просрали,15 млн населения,нищенское существование -это мелочи.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Украина самая независимая страна-от неё ничего не зависит)) управляется из-за океана
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
''Независимость'' и уровень жизни как говорится на лицо)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...