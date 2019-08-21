Последние дни СССР: как Украина боролась за независимость

24 августа 1991 года Украина стала независимым государством. Страна вырвалась из цепких лап СССР. Первая страница новейшей истории началась с Акта провозглашения независимости Украины.

OBOZREVATEL вспоминает о настроениях и событиях, которые предшествовали судьбоносному решению 28 лет назад.

Входившие в состав Союза республики в конце 80-х годов активно боролись за собственную государственность ukrinform.ua

Авторитарная машина СССР больше не могла удовлетворять запросы населения и существенно уступала в развитии другим странам, экономический и политический кризис тоже не давали перспектив на улучшение общих настроений населения. В конце 80-х годов ХХ века республики, входившие в состав Союза, активизировались и начали бороться за собственную государственность. В истории этот период получил название "Парад суверенитетов".

Украина сумела отстоять право на собственную государственность ukrinform.ua

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой Украинской PCP 16 июля 1990 года.

Незадолго после декларации о суверенитете был принят акт о провозглашении независимости svoboda.fm

На фоне переворота в августе 1991-го ВР УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Кроме того, было признано необходимость проведения всеукраинского референдума для подтверждения Акта независимости и выборов Президента Украины.

Чтобы подтвердить Акт независимости, нужно было провести всеукраинский референдум tsdazu.gov.ua

1 декабря 1991-го граждане Украины приняли участие во всенародном референдуме. Всего в волеизъявлении приняли участие 3 1891 742 гражданина, или 84,18% от общего количества внесенных в списки избирателей. Утвердительный ответ на вопрос "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Дали 90,32% (2 880 4071 избиратель), против проголосовало 7,58%. Недействительными были признаны 2,10% бюллетеней.

Таким образом всенародный референдум окончательно подтвердил силу документа о независимости и дал начало самостоятельному развитию украинской государственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как пройдет День Независимости в Киеве.

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