Последнее тепло в году: синоптик уточнил прогноз по Украине

После резкого похолодания в Украину вновь возвращаются теплые температуры. В начале следующей недели будет до +17.

С чем связано резкое потепление, рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык, пишет "Апостроф".

"Грядущее потепление связано с перестройкой барического поля (распределение атмосферного давления. – Ред.), меняется направление воздушных масс. Сейчас оно северо-западное, смещается на запад и юго-запад, а на юге всегда теплее, за счет этого и идет потепление", - пояснил синоптик.

По словам Билыка, теплые температуры задержатся в Украине на неделю.

"Ожидается, что такая погода будет держаться всю следующую неделю. Правда, на западе ожидаются небольшие дожди, но температуры там будут довольно высокие для этого времени года: до 20 градусов дневные температуры, а на юге - до 22-23 даже могут быть. Предварительно, около 10 дней, до 5-7 ноября Украина будет оставаться в таком поле повышенного давления", - отметил синоптик.

По его прогнозу, в конце следующей недели немного начнет холодать на востоке Украины: воздух будет идти с районов центральной России и ночные температуры опустятся до 2-7 градусов тепла, а дневные будут держаться на уровне 10-15 градусов. На остальной же территории будет довольно теплая температура воздуха в промежутке от 15 до 20 градусов.

Билык подчеркнул, что будущее потепление – последнее в этом году. Через полторы недели температура воздуха начнет снижаться.

Напомним, что в Украину с северо-запада Европы пришел активный циклон под названием Siglinde.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 26 октября прогнозируется "переходная" погода — от холодного циклона до теплой воздушной массы.