Последнее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 28 сентября, осадков не ожидается, днем ​​температура воздуха поднимется до +21°.

"28 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​16-21°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве и Киевской области 28 сентября без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с.Температура ночью в столице 8-10°, днем ​​18-20°; по области ночью 5-10°, днем ​​16-21°.

На выходных, 29-30 сентября, сохранится переменная облачность. 29 сентября в западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшой, днем ​​местами умеренный дождь; на остальной территории этого дня и 30 сентября в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, 30 сентября в западных и северных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16°, в южных, 29 сентября и в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 16-21°.

29-30 сентября в Киеве сохранится переменная облачность. 29 сентября местами небольшой дождь, 30 сентября без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

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