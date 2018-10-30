Последнее тепло: синоптики уточнили прогноз по Украине

Украина во вторник, 30 октября, останется в теплой и преимущественно сухой воздушной массе, в поле пониженного атмосферного давления.

Однако днем на Закарпатье пройдет небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 6-11° тепла, на Закарпатье и крайнем юге до 14°; днем 15-21°, в северных регионах, а также в Харьковской и Луганской областях 10-16°.

В Киеве 30 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во вторник, 30 октября, ожидается сухая теплая погода. Температура воздуха достигнет +20 градусов.