МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Последнее тепло: синоптики уточнили прогноз по Украине

6.4тЧитать материал на украинском

Украина во вторник, 30 октября, останется в теплой и преимущественно сухой воздушной массе, в поле пониженного атмосферного давления.

Однако днем на Закарпатье пройдет небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 6-11° тепла, на Закарпатье и крайнем юге до 14°; днем 15-21°, в северных регионах, а также в Харьковской и Луганской областях 10-16°.

Новости
Тепло возвращается: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Киеве 30 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.

Последнее тепло: синоптики уточнили прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во вторник, 30 октября, ожидается сухая теплая погода. Температура воздуха достигнет +20 градусов.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги