Последнее тепло: синоптики сообщили прогноз на воскресенье

В воскресенье, 20 октября, на всей территории Украины установится солнечная теплая погода, причем температура поднимется до +24 градусов.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что дожди не ожидаются до конца следующей недели.
Температура воздуха в воскресенье достигнет +18...+22 градусов, на западе будет теплее, +20...+24 градусов. Возможна небольшая облачность, без осадков.
Прогноз погоды на воскресенье
meteo.gov.ua
В Киеве в воскресенье также ожидается теплая, сухая погода. Температура воздуха поднимется до +22 градусов. В остальных городах Украины установится следующая температура:
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +19...+21
Суммы – +18...+20
Полтава – +19...+21
Днепр – +19...+21
Запорожье – +19...+21
Донецк – +18...+20
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +20...+22
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда закончится "бабье лето".
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