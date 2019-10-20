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20 октября • обновлено в 06:52
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Последнее тепло: синоптики сообщили прогноз на воскресенье

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В воскресенье, 20 октября, на всей территории Украины установится солнечная теплая погода, причем температура поднимется до +24 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что дожди не ожидаются до конца следующей недели.

Последнее тепло: синоптики сообщили прогноз на воскресенье

Новости
Синоптики рассказали о погоде в октябре

Температура воздуха в воскресенье достигнет +18...+22 градусов, на западе будет теплее, +20...+24 градусов. Возможна небольшая облачность, без осадков.

Прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды на воскресенье

meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье также ожидается теплая, сухая погода. Температура воздуха поднимется до +22 градусов. В остальных городах Украины установится следующая температура:

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +19...+21

Суммы – +18...+20

Полтава – +19...+21

Днепр – +19...+21

Запорожье – +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +20...+22

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда закончится "бабье лето".

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Тема
Погода в Киеве
Место
Украина
Тег
погода
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70rus xxx
70rus xxx
Тю,у меня с утра - 10
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