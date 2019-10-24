Последнее тепло! Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине ожидается сухая, теплая и безветренная погода 25 октября. Такой она останется до конца недели.

Антициклон Maja, который сформировался над Португалией, и антициклон Nicola – над Украиной, будут определять погоду в нашей стране. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"25 октября в большинстве наших областей – без осадков, туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью +5…+11 градусов, завтра днем ​​+14…+19 градусов, на Западе +16…+22 градуса", – рассказала Диденко.

По ее словам, в Киеве завтра – также антициклональний характер погоды. Дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15…+17 градусов.

"Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходные в октябрьско-ноябрьской перспективе, поэтому используйте это знание для практической наслаждения и пользы", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик удивил прогнозом погоды на ноябрь. В Украине выпадет снег, будут идти дожди и ожидается новая волна потепления.

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