После выборов нельзя было отпускать детей в школу, – Богомолец

Восстановление очного обучения в начальной школе со 2 ноября нельзя было допускать.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявила заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "После выборов нельзя было отпускать детей в школу. Они должны сидеть дома, потому что они являются бессимптомными носителями", – подчеркнула она.

"То, что открыли школы, на мой взгляд, выглядит просто парадоксально на фоне того, что после сентябрьского открытия учебных заведений заболеваемость возросла. На мой взгляд, это абсолютно бессмысленно – одной рукой отпускать, а второй рукой прикручивать", – заявила Богомолец.

В этом контексте она отметила, что действия власти имеют признаки популизма.

"Власть занимается популизмом, они делают только то, что людям нравится. Людям нравятся хорошие дороги, забирают средства из ковидного фонда и укладывают дороги", – заявила врач.

Полную версию блиц-интервью с Ольгой Богомолец читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на карантин из-за заболевания коронавирусом среди учащихся и педагогов закрыли восемь школ и девять детских садов.