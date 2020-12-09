После трех лет иракского плена на родину вернулись двое украинцев

Граждане Украины Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года, вернулись на родину.

Об этом сообщили в Офисе президента. Процесс освобождения украинцев координировал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил представителей всех государственных органов, которые принимали активное участие в возвращении Фоменкова и Санпитера.

Он также отметил, что украинское государство помнит о всех, кто незаконно удерживается в других странах и сделает все для того, чтобы они быстрее вернулись на родину.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы и этот принцип является непреклонным.

Санпитера и Фоменкова вооруженные люди похитили в 2017 года в городе Сулеймания из отеля. Их вывезли на территорию одной из военных баз, где удерживали в качестве заложников из-за дела, связанного с продажей оружия.

По информации Цензор.нет, украинские чиновники якобы пообещали иракским курдам поставить комплекс для создания радиопомех, а также ПЗРК и ПТУР. Однако сделка сорвалась, несмотря на то, что иракская сторона внесла предоплату. Поэтому курды захватили двух украинских граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину в сентябре 2020 года вернулись шестеро украинских граждан, которых на судне Curacao Trader захватили в плен пираты.