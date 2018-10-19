Кому достанутся лавры: в УПЦ КП озвучили принципиальную позицию

Все православные украинские монастыри, имеющие статус лавры – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская, являются собственностью государства и должны быть переданы Украинской церкви.

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря), во время чата для "Главреда".

"Что касается лавр, то они как имущественные комплексы принадлежат государству и только переданы в пользование монастырям Московского патриархата. Наша принципиальная позиция заключается в том, что в исторической перспективе эти украинские святыни будут принадлежать к Украинской церкви, как святыни в России относятся к русской церкви, святыни в Румынии − румынской церкви и тому подобное", − считает священнослужитель.

Однако, по мнению архиепископа Евстратия, на данный момент еще преждевременно давать прогнозы на тему имущественной принадлежности лавр.

"Каким образом это произойдет, прогнозировать рано. Наиболее вероятно, что путем добровольного решения большинства монахов этих монастырей. Но одно можно утверждать сейчас с точностью и всей ответственностью: этот процесс будет без насилия и не приведет ни к каким негативным последствиям для церкви и Украины", − сказал он.

Священнослужитель допустил, что процесс может занять "год, три, пять или десять".

"На самом деле это не так уж и важно. Главное, что все начали осознавать неизбежность довершения этого дела и необходимости соблюдения принципов ненасилия", − подытожил спикер УПЦ (КП).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что РФ намерена отправить спецназ в украинские лавры с целью "защиты священнослужителей МП".