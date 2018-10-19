МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Кому достанутся лавры: в УПЦ КП озвучили принципиальную позицию

18.7тЧитать материал на украинском

Все православные украинские монастыри, имеющие статус лавры – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская, являются собственностью государства и должны быть переданы Украинской церкви.

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря), во время чата для "Главреда".

"Что касается лавр, то они как имущественные комплексы принадлежат государству и только переданы в пользование монастырям Московского патриархата. Наша принципиальная позиция заключается в том, что в исторической перспективе эти украинские святыни будут принадлежать к Украинской церкви, как святыни в России относятся к русской церкви, святыни в Румынии − румынской церкви и тому подобное", − считает священнослужитель.

Новости
Томос для Украины: в Кабмине могут отобрать лавру у УПЦ МП

Однако, по мнению архиепископа Евстратия, на данный момент еще преждевременно давать прогнозы на тему имущественной принадлежности лавр.

"Каким образом это произойдет, прогнозировать рано. Наиболее вероятно, что путем добровольного решения большинства монахов этих монастырей. Но одно можно утверждать сейчас с точностью и всей ответственностью: этот процесс будет без насилия и не приведет ни к каким негативным последствиям для церкви и Украины", − сказал он.

Священнослужитель допустил, что процесс может занять "год, три, пять или десять".

Новости
''УПЦ КП пойдет на штурм Лавры'': в ''ДНР'' приготовились к бойне на Покрову

"На самом деле это не так уж и важно. Главное, что все начали осознавать неизбежность довершения этого дела и необходимости соблюдения принципов ненасилия", − подытожил спикер УПЦ (КП).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что РФ намерена отправить спецназ в украинские лавры с целью "защиты священнослужителей МП".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МП
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
41
Смешно
15
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
"Все православные украинские монастыри, имеющие статус лавры – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская, являются собственностью государства и должны быть переданы Украинской церкви".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Конечно, уважаемый архиепископ, такая передача будет в перспективе. Пока Кабинету министров нужно расторгнуть договора аренды с Московским патриархатом.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Клін Олекс
Клін Олекс
"Насправді це не так вже й важливо. Головне, що все усвідомлювати неминучість довершення цієї справи і необхідності дотримання принципів ненасильства". Ні, якраз це - важливо! Вичікувати доки гангрена сама загоїться і не втручатися хірургічно може тільки лікар, що бажає смерті пацієнта. Диявольську секту - геть від наших святинь. І негайно!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги