После Томоса: священник ПЦУ рассказал, что будет с Московским патриархатом

Закон о переходе церковных общин из одного патриархата в другой, в случае принятия Верховной Радой Украины, значительно увеличит число прихожан новосозданной Православной церкви Украины. Сторонникам Московского патриархата останется организовывать новые приходы под вывеской РПЦ.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV священник ПЦУ Андрей Гуль, комментируя получение Украиной Томоса об автокефалии.

"Томос – это только начало, для нас должно быть признание наших собратьев из других поместных церквей. Для нас это важно, потому что самое главное для христиан – не документ, а единение и совместная молитва. Когда у нас не было этого признания, по сути и проблемы такой не было, это была больше проблема для наших собратьев – священнослужителей и прихожан Московского патриархата, которые не желали с нами вместе молиться. Этот Томос был больше им нужен, потому что они считали, что у нас этого документа нет, значит с нами молиться не надо. Мы как молились, так и дальше молимся", – рассказал Гуль.

"Томос, этот документ, этот паспорт о зрелости церкви, который нам предоставлен, как раз стирает ту черту для наших собратьев-украинцев, которые пока что есть в приходах РПЦ. Я верю и надеюсь, что мы воссоединимся", – добавил он.

Священник напомнил заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о необходимости принятия закона, который "расставит точки над I в вопросах перехода приходов".

"До получения Томоса выражали мнение и святейший патриарх Филарет, и блаженнейший Епифаний, наш предстоятель, что когда 2/3 общины будут иметь желание перейти в единую поместную церковь Украины, то этот процесс будет происходить. Если будет поровну, 50/50, этот процесс отсрочится, потому что будут споры и противоречия", – заявил он.

"У нас исторически сложилось, что всегда в таких вопросах применяется авторитет священника, и он в большинстве решает, мнение общины отходит на второй план. Но мы живем в свободной стране. Должно учитываться мнение не только священника, но и верующих. Ждем законопроекта, который регламентирует, как нам правильно это сделать. Тогда не будет никаких препятствий, чтобы общины решали, как им переходить", – добавил священник ПЦУ.

По словам Гуля, те люди, которые не захотят перейти из УПЦ МП, будут иметь возможность организовать свой приход.

"Те, кто тяготеет к Русской церкви, будет иметь возможность организовать свою общину с собственным священником, которая будет принадлежать к РПЦ. Но я думаю, что таких будет минимальное количество. Сейчас мы замечаем, что уже полсотни приходов перешли", – отметил он.

informator.news

Как сообщал ObozTV, ранее священник ПЦУ Андрей Гуль спрогнозировал, что население Донбасса будет переходить в Православную церковь Украины, несмотря на традиционно сильные позиции Московского патриархата в регионе.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!