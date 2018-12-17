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После Томоса: Епифаний сделал заявление о захвате храмов УПЦ МП

2.2тЧитать материал на украинском

Никакого захвата храмов УПЦ МП после получения Украиной Томоса не будет, а присоединение московских приходов к единой независимой церкви будет происходить исключительно на добровольной основе.

Такое заявление сделал глава единой украинской православной церкви митрополит Епифаний в эфире телеканала ICTV, подчеркнув, что "те приходы, которые проявят желание стать частью единой церкви, должны быть приняты".

"Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность. Мы стоим на позиции, что все должно пройти мирно и спокойно", — заявил Епифаний.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой православной церкви на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
т.е. приедут хлопцы на автобусах к храму и скажут:"мы местные прихожане и хотим в новую церковь". Представители раскольников ответят им, что храм "перешел". Хлопцы сядут в автобус и поедут в следующий храм. Будет как то так.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Святому Филарету!
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