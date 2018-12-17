После Томоса: Епифаний сделал заявление о захвате храмов УПЦ МП

Никакого захвата храмов УПЦ МП после получения Украиной Томоса не будет, а присоединение московских приходов к единой независимой церкви будет происходить исключительно на добровольной основе.

Такое заявление сделал глава единой украинской православной церкви митрополит Епифаний в эфире телеканала ICTV, подчеркнув, что "те приходы, которые проявят желание стать частью единой церкви, должны быть приняты".

"Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность. Мы стоим на позиции, что все должно пройти мирно и спокойно", — заявил Епифаний.

Митрополит Епифаний скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой православной церкви на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.