Сломался самолет: туроператор Украины ответил на громкий скандал с пассажирами

Пассажиры рейса "Киев-Анталия", которые должны были вылететь на курорт еще во вторник, 5 июня, из аэропорта "Жуляны", смогли это сделать только утром в среду, однако они получат компенсации.

Как сообщили OBOZREVATEL у туроператора Join Up, который и отправлял туристов на отдых с авиаперевозчиком Yanair, задержка возникла по причине поломки самолета.

"Нам очень жаль, что наши туристы начали отдых с такого форс-мажора. Задержка с вылетом рейса "Киев-Анталия" была связана с технической неполадкой, которая может произойти с каждым самолетом. Поскольку речь идет в первую очередь о безопасности туристов, самолет был вынужден оставаться на земле до устранения всех неполадок. Поскольку это чартерная, а не регулярная перевозка, под один самолет подвязан ряд рейсов, которые нужно было также выполнить, что и потянуло за собой такую сильную задержку. Со своей стороны туроператор компенсирует потерянное время отдыха, а также обеспечил пассажирам проживание в отеле", - сообщили в пресс-службе JoinUp.

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Facebook Ольги Решитиловой

Отметим, что это уже не первый скандал с Yanair. Например, 1 февраля пассажиры из Одессе семь часов ждали самолет, который должен был доставить их в Египет. Аналогичный случай произошел и 4 января в Одессе, пассажиры прождали самолет 10 часов, но их повезла уже другая авиакомпания. А в конце апреля 200 украинцев сутки провели в аэропорту Шарма, потому что самолет Yanair опять же сломался. Большинство туристов путевки покупали у Join up. В самой авиакомпании Yanair заявили, что никаких комментариев не дают.

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