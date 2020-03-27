В больнице Киева назрел бунт из-за отсутствия спецзащиты от коронавируса

В больнице №8 Киева, где произошел скандал из-за отказа врачей принимать людей с подозрением на COVID-19, по-прежнему нет защитных принадлежностей.

Об этом OBOZREVATEL рассказали медики больницы. Они вынуждены за свой счет закупать средства защиты.

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"Какова ситуация? Хр*новая. У нас есть респираторы в очень ограниченном количестве, поэтому используем обычные маски, а респираторы бережем. Защитных костюмов практически нет. Из защиты – только перчатки, которые были давно закуплены", – сообщила медсестра.

По информации одного из докторов, главный врач больницы №8 не мог не знать, что госпиталь включили в список больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19.

"Но ни респираторов, ни специальных защитных костюмов, ничего не было закуплено. Сейчас он бегает и всем рассказывает, что у него все хорошо и все есть. Я сама на днях заказала и купила все, что нужно, даже очки. Но у меня не такая большая зарплата, чтобы каждый раз все закупать самой", – пожаловалась доктор.

Еще один врач рассказал нам, что ситуация с закупкой расходников медучреждении плачевна постоянно.

"Мы даже полотенца стираем сами, которые используем в работе. Мыло, чистящие средства я сам покупаю, потому что того, что дают, хватает ненадолго. Мы не боимся принимать больных с коронавирусом, это наша работа. А кто же защитит врача от заражения? Давайте мы все сразу сляжем, кто лечить тогда будет?" – возмутился он.

Как нам пояснили в Киевской администрации, больница №8 является больницей второй линии. т.е. если в столице начнется серьезный наплыв больных с COVID-19, то ее также будут использовать. А пока туда везут больных с пневмониями.

"В этой больнице считают, что всех должна лечить Александровская больница, которая сейчас действительно находится на передовой. Конечно, легче делать операции на суставах, чем бороться с коронавирусом. Они возмущаются, что им привозят пациентов с пневмониями. Но что же делать, это ваша профессия. А у главного врача есть деньги, на которые он может и должен закупить защиту для врачей", – уточнил источник в КГГА.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Медиков Киевской больницы №8 бросили одних в борьбе с коронавирусом. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила журналист Татьяна Даниленко.

В КГГА заявили, что отсутствие масок, очков и защитных костюмов для медиков в Киевской городской больнице №8 - это ответственность руководителя. Об этом сказал заместитель главы администрации столицы Николай Поворозник.

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