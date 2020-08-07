После реформы ГАСИ в Украине появятся "строительные шерифы", – Юрий Васильченко

В рамках реформы градостроительства в Украине могут появиться главные инспекторы градостроительства в регионах, чьи функции некоторым образом будут напоминать функции шерифов.

Об этом, выступая на встрече представителей власти со строительным бизнесом по случаю Дня строителя, состоявшейся под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил глава Государственной инспекции градостроительства Юрий Васильченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, он напомнил, что в рамках реформы уже создана Государственная инспекция градостроения и в ближайшее время она будет в полном объеме выполнять функции контроля и надзора в строительстве.

Сейчас, отметил Васильченко, в Верховной Раде нарабатываются предложения по внесению изменений в законодательство о государственном регулировании в строительстве, которые позволят Инспекции градостроения исполнять возложенные на нее функции.

"Ключевую роль в контроле над строительством должны играть межрегиональные территориальные органы Госинспекции, которые будут непосредственно осуществлять контроль на своих территориях. Есть идея наделить начальников межрегиональных территориальных управлений полномочиями главного государственного инспектора по градостроительству соответствующих территорий, некоего "строительного шерифа", – заявил Васильченко.

Этот человек, по его словам, будет нести персональную ответственность за эффективность контроля над строительством. "Когда споры между рядовым инспектором и застройщиком, возникших во время проверки, не может решить "шериф", должна быть возможность обращаться к главному государственному инспектору по градостроительству Украины для решения спорных вопросов", – добавил глава инспекции. И только в случае невозможности прийти к согласию застройщикам придется обращаться в суд.

Кроме того, Васильченко подчеркнул, что Центральный аппарат Госинспекции градостроительства не должен непосредственно вмешиваться в работу региональных инспекторов и главного инспектора территории, а также центральный аппарат не сможет проводить проверки объектов. За центральным аппаратом должна быть закреплена функция надзора за межрегиональными территориальными органами.

"Один из больших плюсов реформы – это замена механизма контроля. Проверять объекты можно будет даже если на объекте будет отсутствовать заказчик или его представитель. Проверку можно проводить в присутствии представителя местных властей, потому что сейчас его отсутствие фактически блокирует проверку", – объяснил глава инспекции.

Напомним, в марте этого года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль дали старт реформе градостроительства. Кабинет министров 13 марта принял постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ. В настоящее время в Верховной Раде идет работа над законодательными изменениями, которые должны запустить второй этап реформы.