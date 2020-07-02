После прихода Шкарлета в МОН "подчистили" новость о его назначении. Фотофакт

Общество 17:20, 2.07.2020

На сайте Министерства образования и науки Украины отредактировали новость о назначении Сергея Шкарлета исполняющим обязанности главы МОН.

Как сообщает "Украинская правда", из первоначального варианта новости пропал абзац, где говорилось, что правительство для назначения Шкарлета создало дополнительную должность заместителя в министерстве.

"Для этого Кабмин добавил еще одну ставку заместителя министра в штатное расписание МОН, ведь только с этого поста можно назначать в.и.о. Отныне в МОН семь штатных единиц заместителей министра и государственный секретарь", – сообщалось изначально.

Через некоторое время этот фрагмент удалили. Также изменили заголовок, в котором говорилось о дополнительной ставке замглавы министерства.

Первоначальный вариант заголовка
(Скрин сайта МОН)
Измененный заголовок
(Скрин сайта МОН)
Новость от 25 июня о назначении Шкарлета
(Скрин сайта МОН)
Отредактированная новость
(Скрин сайта МОН)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

  • В то же время известно, что комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на соответствующую должность.

  • Ранее ученые антиплагиатной инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета.

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