После прихода Шкарлета в МОН "подчистили" новость о его назначении. Фотофакт
Сергей Шкарлет отцензурировал новость о своем назначении.
На сайте Министерства образования и науки Украины отредактировали новость о назначении Сергея Шкарлета исполняющим обязанности главы МОН.
Как сообщает "Украинская правда", из первоначального варианта новости пропал абзац, где говорилось, что правительство для назначения Шкарлета создало дополнительную должность заместителя в министерстве.
"Для этого Кабмин добавил еще одну ставку заместителя министра в штатное расписание МОН, ведь только с этого поста можно назначать в.и.о. Отныне в МОН семь штатных единиц заместителей министра и государственный секретарь", – сообщалось изначально.
Через некоторое время этот фрагмент удалили. Также изменили заголовок, в котором говорилось о дополнительной ставке замглавы министерства.
Первоначальный вариант заголовка (Скрин сайта МОН)
Измененный заголовок (Скрин сайта МОН)
Новость от 25 июня о назначении Шкарлета (Скрин сайта МОН)
Отредактированная новость (Скрин сайта МОН)
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
В то же время известно, что комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на соответствующую должность.
Ранее ученые антиплагиатной инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета.