МоваЯзык

Топ-темы:

После прихода Шкарлета в МОН "подчистили" новость о его назначении. Фотофакт

Общество
2,0 т.
Сергей Шкарлет отцензурировал новость о своем назначении

Сергей Шкарлет отцензурировал новость о своем назначении.

На сайте Министерства образования и науки Украины отредактировали новость о назначении Сергея Шкарлета исполняющим обязанности главы МОН.

Как сообщает "Украинская правда", из первоначального варианта новости пропал абзац, где говорилось, что правительство для назначения Шкарлета создало дополнительную должность заместителя в министерстве.

"Для этого Кабмин добавил еще одну ставку заместителя министра в штатное расписание МОН, ведь только с этого поста можно назначать в.и.о. Отныне в МОН семь штатных единиц заместителей министра и государственный секретарь", – сообщалось изначально.

Через некоторое время этот фрагмент удалили. Также изменили заголовок, в котором говорилось о дополнительной ставке замглавы министерства.

Первоначальный вариант заголовка

Первоначальный вариант заголовка (Скрин сайта МОН)

Измененный заголовок

Измененный заголовок (Скрин сайта МОН)

Новость от 25 июня о назначении Шкарлета

Новость от 25 июня о назначении Шкарлета (Скрин сайта МОН)

Отредактированная новость

Отредактированная новость (Скрин сайта МОН)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

  • В то же время известно, что комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на соответствующую должность.

  • Ранее ученые антиплагиатной инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета.

УкраинацензураМинистерство образования УкраиныСергей Шкарлет
Поделиться в Facebook
  2. Общество