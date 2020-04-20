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20 апреля • обновлено в 11:16
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После Пасхи семь областей Украины скрыли данные о больных COVID-19 – Степанов

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Семь областей в Украине не предоставили сведения о тестировании на коронавирус COVID-19 за минувшие сутки, 19 апреля.

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Об этом на брифинге в понедельник, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он добавил, что за предыдущие сутки, 19 апреля, осуществили 1988 ПЦР-тестов на коронавирус.

"Такое маленькое число тестирований, во-первых связано с количеством людей, что обратились с соответствующими симптомами. Но также семь областей не подали никакой информации относительно тестирования украинцев на вирус: Винницкая, Луганская, Чернивецкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая", – пояснил глава Минздрава.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Степанов назвал это недопустимым и дал соответствующее распоряжение главному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причины этой ситуации.

Напомним, что состоянием на 20 апреля в Украине обнаружено 261 новый случай COVID-19, а общее количество зараженных достигло 5710.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов сказал, что в Украине около 200 тысяч ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А так да, коронавирус замедлил ход, как написано выше
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