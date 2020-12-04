Курорты Карпат открывают горнолыжный сезон: где и за сколько предлагают отдохнуть украинцам

В Украине открывается горнолыжный сезон. Власть явно дала заднюю по объявлению локдауна во время новогодних праздников, а туризм тут же оживился. Владельцы гостиниц начали поднимать цены на отдых, чтобы хоть как-то покрыть свои убытки, а украинцы начали массово бронировать места.

Всех желающих приглашают в Карпаты, уверяя, что "вирус там не живет". Хотя эпидемия продолжает набирать темпы и по всей стране не хватает коек для пациентов с коронавирусом.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

"Вируса нет", но деньги за отель не вернут

Владелец "Буковеля" Александр Шевченко на своей странице в Facebook заявил об открытии сезона. Он показал, как пушки покрывают склоны снегом и заявил: "Думаю, нам удастся открыть зимний сезон уже с 4 по 6 декабря. Приезжайте к нам в Украинские Карпаты. Тут не живет никакой вирус, тут свежий воздух, роскошно и классно".

Правда, это не более чем рекламный ход. В той же Ивано-Франковской области, где находится "Буковель", по данным на 4 декабря, за сутки выявлено 508 новых случаев заражения, еще 10 человек скончались.

Открытие сезона в Буковеле Скрин видео

На вопрос пользователей, что будете делать Шевченко в случае введения локдауна, он ответил: ""Буковель" работает согласно с постановлением Кабмина и Минздрава. Поэтому придерживаемся и будем придерживаться всех карантинных норм. Какими они будут в декабре – пока неизвестно. Надеемся, что все будет хорошо".

В самих отелях "Буковеля" на вопрос о возвращении предоплаты в случае локдауна и закрытия гостиниц отвечают так: "По предварительной информации, даже во время полного локдауна отели будут работать. Но если вдруг их закроют, то ваши деньги будут переведены на депозит, и вы сможете ими воспользоваться в течение года. Правда, отель поменять будет нельзя", – сказали нам в отделе бронирования "Буковеля".

То есть деньги не вернут, и хочешь или нет ехать туда придется.

Пушки работают, но туристов почти нет Скрин видео

В Буковеле уже снег Скрин видео

Где и за сколько можно отдохнуть

Надо отметить, что более дешевые варианты отелей на популярные новогодние даты уже не доступны.

Номера в "Буковеле" уже активно бронируются:

Шесть ночей в конце декабря в 3-звездочном "Едельвейсе" обойдутся в полулюксе в 12 250 грн (включена скидка 30%), в люксе – 14744 (скидка 24%). А вот апартаменты уже раскуплены.

В Radisson Blu Resort Bukovel шесть ночей перед Новым годом обойдутся в 92-96 тысяч гривен.

В спа-отеле Mardan Palace цена делюкс составит 24 тысячи гривен за те же шесть ночей.

В спа-отель Ganz – улучшенный двуместный номер обойдётся в 27 340 грн, правда, номера заканчиваются.

В отеле МК (ранее "Магия Карпат") от 30600 до 51100 грн за люкс.

Варианты отдыха в других местах на Западной Украине:

В Закарпатье в селе Изки более бюджетный одноименный отель предлагает номера на те же шесть дней в конце декабря за 8600-9220 грн. Но свободные номера также заканчиваются.

В селе Речка в коттеджном комплексе River двуместный номер обойдется в 7700 грн, тут тоже осталось всего четыре свободных варианта.

Отдых на Драгобрате – от 8 до 15 тысяч за шесть ночей. Также есть и более дешевые варианты от 3 до 6 тысяч грн.

В Славском Львовской области также шесть дней перед Новым годом на двоих обойдутся от 7,5 тыс. грн до 30 тыс. Но есть и бюджетные варианты – от 3 до 4,5 тысяч.

Дешевые номера уже забронированы

Частные дома – в выигрыше

Многие любители покататься на лыжах в этом сезоне из-за опасений, что введут локдаун, предпочитают останавливаться не в отелях, а в частных домах, на которые ограничения не распространятся в случае чего. Или выбирают гостиницы, где гарантированно можно вернуть внесенные суммы.

"Мы часто бываем в Буковеле, но в этом году предпочли найти домик для отдыха, а не гостиницу. Едем с друзьями, поэтому все траты делим поровну. Дело в том, что хозяйка нас заверила: в случае локдауна она объявит нас родственниками, которые приехали к ней в гости. А если транспорт закроют, то мы доберемся туда на двух машинах, в крайнем случае найдем попутчиков. Так что мы ничего не потеряем, гарантированно отдохнем", – говорит OBOZREVATEL киевлянин Денис Марченко.

Лыжники в этом сезоне предпочитают частные дома

Риэлтор Елена Пап, которая сдает домики в Карпатах и на Закарпатье, говорит, что в этом году действительно часть туристов отказывается от отелей.

"Потому что с этим локдауном ничего непонятно. То ли его введут, то ли до Нового года, то ли после, то ли после Рождества, то ли вообще не введут. Некоторые в марте уже пострадали с введением карантина. А в частных домах вы гарантированно отдохнете. Все будет по-домашнему и цены ниже", – уверяет Елена.

Что касается ski-pass на подъемники, то пока их можно приобрести со скидками.

Так, один подъем в Буковеле обойдется в 170 грн, в высокий сезон – 290 грн, а в праздничные дни – 370 грн. Катание на три часа стоит 350 грн, в высокий сезон – 580 грн, в праздничные дни – 760 грн.

Цены на подъемники в Буковеле bukovel.com

Цены на подъемники в Буковеле bukovel.com/

На Драгобрате дешевле. Тут, к примеру, 1 подъем стоит 50 грн, а 3 подъема – 120 грн, 10 подъемов обойдутся в 300 грн.

Цены на подъемники на Драгобрат drago-brat.com

Цены на подъемники на Драгобрат drago-brat.com

По словам руководителя Ассоциации индустрии гостеприимства Александра Лиева, в этом году меньше наших соотечественников проведут новогодние каникулы вне дома.

"Если каждый год примерно 2 млн украинцев куда-то отправлялись на праздники, то в этом году их будет примерно 0,5 миллиона. Это, конечно, лучше, чем ноль. Большая часть отправится в Карпаты – как на горнолыжные курорты, так и в города миллионники. И поскольку власть уже заявила, что локдауна не будет, то за последнюю неделю на туристическом рынке произошло серьезное оживление в бронировании. Появились и условия для поднятия цен в отелях.

До этого ситуацией пользовались владельцы отдельно стоящих усадеб, коттеджей, которые арендовали туристы для отдыха семьей. Потому что они не подпадали под локдаун. И они подняли цены на 10-15%. Теперь уже могут и отели. Но хорошо, что турбизнес все-таки понимает, что люди тоже сейчас менее платежеспособные", – говорит Лиев.

По его словам, в этом году в туристическом бизнесе ожидается 10% банкротств. А заработки отелей составят в половину меньше, чем в прошлом году.