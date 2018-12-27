После метели зальет: синоптики уточнили погодный апокалипсис в Украине

В Украине в четверг, 27 декабря, ночью на Левобережье сохранится умеренный снег, в западных областях — днем преимущественно дождь, лишь в северных и центральных областях — без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем в западных областях 1-6° тепла).

Киевлян 27 декабря ждет сухая погода. Согласно прогнозам, ночью в четверг будет -1... -3 градуса, а днем -1... +1. При этом порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Напомним, в Европе в предновогоднюю неделю сохраняется теплая и влажная погода. В частности, в Италии и Испании – до +13 градусов, осадков не ожидается. На 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря Украину накрыли сильные снегопады. На западе Украины его скорость достигала 24 метров в секунду. Это затронуло Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Волынскую, Ривненскую, Теропольскую, Черновицкую и Хмельницкую областей.

Также был обесточен ряд населенных пунктов.

Из-за сложных погодных условий с 14:00 26 декабря было решено закрыть въезд в Полтавскую область для всех видов транспорта. В сети показали видео гигантской пробки под Полтавой, в которой водители были вынуждены стоять более 12 часов.