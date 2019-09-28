После кровавых ДТП в Украине возьмутся за маршрутки: в полиции раскрыли детали

После волны масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов в Украине собираются ужесточить законодательство в сфере пассажирских перевозок.

Соответствующие законодательные инициативы на рассмотрение Верховной Рады внесет Департамент патрульной полиции Украины, сообщил в эфире ObozTV заместитель начальника данного ведомства Алексей Белошицкий.

"Мы видели, какие ужасные ДТП произошли при участии перевозчиков и какие последствия были. К сожалению, очень много погибших. И есть основания говорить о том, что при надлежащем состоянии транспортного средства многих смертей можно было избежать", – напомнил Белошицкий.

По его словам, пакет законопроектов по безопасности дорожного движения коснется многих аспектов.

"В том числе, будет заново подан законопроект №7286 (который касается усиления ответственности за нарушения ПДД. – Ред.)", – уточнил чиновник.

Также, добавил он, предлагается усилить ответственность водителей и владельцев предприятий, которые осуществляют пассажирские перевозки.

И еще одна инициатива полиции – запретить пассажирские перевозки в автобусах и маршрутках, которые были переделаны из грузовых автомобилей.

"Вы знаете, о чем я говорю: это бывшие грузовые транспортные средства, которые были переделаны без учета технических аспектов, уровня безопасности, в пассажирские транспортные средства", – отметил Белошицкий.

"Эти транспортные средства, которые не соответствуют условиям безопасности, которые не могут перевозить пассажиров – такие транспортные средства не должны ездить", – подчеркнул он.

Очевидно, речь в частности идет о маршрутках, переделанных из грузовых Mercedes-Benz Sprinter, которые за последнее время стали фигурантами нескольких аварий с большим числом жертв.

В ДТП на трассе Одесса-Овидиополь погибли 9 человек usionline.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 сентября в Одесской области лоб в лоб столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик. Девять человек – пассажиры и водитель маршрутки – погибли на месте происшествия. Еще несколько человек получили травмы.

22 сентября на трассе в Житомирской области цистерновоз протаранил автобус, припаркованный на обочине дороги. Погибли девять человек, которые в момент аварии стояли на обочине дороги.

24-25 сентября произошло еще четыре подобных аварии, в которых пострадало много людей.

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