После коронавируса можно месяц быть на больничном, – Голубовская

Карина Бондаренко Общество 10:54, 22.10.2020 Обновлено: 11:22, 22.10.2020

После перенесенной коронавирусной инфекции можно месяц находиться на больничном из-за так называемого пост-ковидного синдрома.

Об этом рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская во время брифинга 22 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Так называемый пост-ковидный синдром. На сегодняшний день в мире он интенсивно изучается, потому что это будет для нас с вами целая отдельная проблема. Поэтому пациентам тоже нужно находиться под каким-то наблюдением", – пояснила врач.

Согласно украинским нормативным документам, вы можете до месяца находиться на больничном листе, подчеркнула Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предположила, что тяжелый период пандемии коронавируса в стране утихнет или закончится примерно в марте следующего года.

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