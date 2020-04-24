После карантина Украине грозит резкий всплеск заболеваемости COVID-19 – вирусолог

В Украине возможен резкий всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19 после отмены карантина.

Такой прогноз "Українським новинам" дал старший научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной академии медицинских наук Виктор Мариевский.

strana.ua

"Всплеска стоит ожидать при отмене карантина, учитывая, что когда-нибудь его придется отменить", – сказал он.

Вирусолог уточнил, что даже сейчас люди не придерживаются карантинных мер и неправильно носят маски.

По словам Мариевского, есть большая вероятность повторного заражения тех, кто уже переболел коронавирусом. Это уже доказано, уточнил он.

Также причиной распространения может стать жизнеспособность вируса в фекалиях на протяжении нескольких дней, что также доказано.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

В первую очередь с 11 мая ограничения могут снять с оптовой и розничной торговли.

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