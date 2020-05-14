"Самолеты станут транспортом для богатых украинцев": экс-министр объяснил ошибку карантина

После окончания карантина в Украине авиаперелеты существенно подорожают, и их смогут позволить себе только сильно обеспеченные люди.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Есть угроза, что в этом году авиация может стать транспортом только для богатых людей", – сказал он.

По его мнению, ошибка правительства состояла в том, что в стране было не ограничено, а полностью прекращено авиационное сообщение. "Мне очень печально наблюдать, как фактически за несколько месяцев карантина украинская власть полностью остановила эту отрасль", – заявил экс-чиновник.

Еще одна ошибка, по мнению Омеляна, состоит в том, что до сих пор не ведутся переговоры с авиаперевозчиками-лоукостерами – Ryanair и Wizz Air – о возобновлении работы в Украине.

Омелян предложил немедленно открывать внутреннее авиасообщение, а с конца мая – международное. При этом обязательным должно быть соблюдение всех санитарных норм. "Люди в масках, в перчатках, проводится температурный скрининг на время отлета и время прилета, в случае необходимости люди сдают тесты, чтобы иметь стопроцентную уверенность, что они не инфицированы", – добавил он.

После карантина самолеты станут транспортом богатых – Омелян

Как писал OBOZREVATEL, глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что международное авиасообщение не будет восстановлено 22 мая. Он призвал не приобретать билеты, которые уже сейчас продают некоторые авиакомпании.