Лето-2020 в Украине будет адски жарким и засушливым. Подробный прогноз от народного синоптика

После очень теплой зимы и холодной весны Украину ждет по-настоящему жаркое лето. Такой долгосрочный прогноз погоды насоставил народный синоптик Леонид Горбань.

В интервью OBOZREVATEL он рассказал, почему, вопреки заявлениям Гидрометцентра, точное прогнозирование можно делать на период не 10, а 100 и более дней. Далее приводим прямую речь.

Долгосрочный прогноз: все дело в рукописях

У меня это наследственное знание, которое передается в нашей семье от моего прапрадедушки. В церкви села Келеберда на Полтавщине когда-то хранились книги, которые из своих походов привезли казаки Запорожской Сечи. В них говорилось о числовых рядах Солнечной системы.

Во время оккупации в годы Второй мировой войны эти рукописи были изъяты нацистами и увезены в Германию, но их содержание в селе передавали по памяти. Меня с 6 лет им обучали два священника и дедушка.

Интересно, что именно эти книги легли в основу "Брюсова календаря" на 100 лет, составленного ученым XVIII века Яковом Брюсом. Он использовал числовые ряды для долгосрочного прогнозирования.

Расчеты основаны не только на астрономических, но и на астрологических величинах. В них также учитывается расположение старых церквей, которые, как известно, строились в особых энергетических местах.

В июне температурный максимум составит +34 градуса

Почему весна была такой холодной?

Тут непростая ситуация. Все дело в солнце. В настоящее время в 11-летнем цикле оно находится на самом низком уровне активности. Такого низкого уровня не было примерно 110 лет. На солнце нет ни одного пятна, а именно они, их количество и размер говорят об активности светила.

А это значит, что долгосрочные расчеты, которые делались раньше, уже некорректны, их необходимо переделывать. И я сделал новый расчет с учетом этого обстоятельства.

В июне ожидается жара до +34 градусов

Поскольку в июне солнце все выше поднимается над горизонтом, влияние низкой солнечной активности будет нивелироваться. Этого тепла будет достаточно для того, чтобы можно было говорить о жарком лете.

Первые 5 дней июня будут еще достаточно прохладными – воздух прогреется до 17-19 градусов. Но затем температура резко пойдет вверх. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше: порядка 31-34 градусов.

Правда, и дожди прогнозируются. Осадки возможны до 7 июня, потом в период с 10 по 13, с 17 по 19 и с 29 по 30.

На смену холодной весне придет жаркое лето

Июль будет по-летнему жарким, но не знойным

Июль по максимальным показателям будет несколько уступать июню. С 5 по 11 июля температура воздуха достигнет 27-32 градусов.

Затем на протяжении 4 дней – с 12 по 15 – будет небольшое снижение температуры. Зато в период с 16 по 23 июля вернется летняя жара – 28-30 градусов. До конца месяца дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов.

Что касается осадков, то июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, который закончится 20 июля. Дожди ожидаются 20-21, 25-26 и 29-30 июля.

Июль будет теплым, но сухим, а август – засушливым

В августе будет жара до +33 и засуха

Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По моему расчету, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов. Затем начнется резкое понижение температуры. К 24-25 августа – всего до 20-22 градусов.

Дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров – это практически ничего.

Осадки ожидаются в период с 2 по 6 августа, затем 18-19 и 24-25.

Относительно прогноза на осень, здесь надо подождать и посмотреть, что покажет солнце. Многое будет зависеть от того, как оно выйдет из периода минимума активности.