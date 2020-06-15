После героической гибели бойца ВСУ на Донбассе, его брат и сестра стали нацгвардейцами: трогательная история с фронта

Антон Малиновский Общество 18:28, 15.06.2020 Обновлено: 18:51, 15.06.2020

В сети опубликовали историю молодых Валентины и Андрея Соколюков, которые пошли служить на контракт после того, как их брат погиб на Донбассе, защищая Украину.

Вдвоем они служат в воинской части 1141 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, говорится на странице в/ч в Facebook. Подписать контракт их вдохновили поступки и слова их брата Андрея Волоса, который погиб на фронте.

"С начала российской вооруженной агрессии против Украины Андрей Волос из Волыни 9 раз пытался добровольцем попасть на фронт, но каждый раз ему отказывали из-за нехватки опыта. В 2015 году 19-летний юноша таки подписал контракт и ушел защищать территориальную целостность Украины на восток", – говорится в публикации.

Андрей и Валентина Соколюк пошли в Нацгвардию после смерти их брата на фронте
Facebook в/ч 1141 Западного ОТО Нацгвардии Украины

Однако 28 июня 2018 года в бою под Горловкой Донецкой области Андрей Волос пытался прикрыть собой командира роты и трагически погиб.

Его дело решила продолжить 22-летняя сестра Валентина Соколюк, а после и 18-летний брат Андрей. По словам Валентины, на службу её вдохновили рассказы брата и сейчас о своем решении она не жалеет.

"Терять родных тебе людей, особенно в таком молодом возрасте, крайне трудно. Мы постоянно поддерживали с Андреем связь, даже когда он пошел на восток. Брат гордился тем, что стал военным и защищает территориальную целостность Украины. Его рассказы о военной службе вдохновляли меня. О том, что пошла служить, ни капли не жалею", – рассказала девушка.

Валентина Соколюк
Facebook в/ч 1141 Западного ОТО Нацгвардии Украины

Андрей сначала хотел попасть в полицию, но когда не стало брата и сестра пошла служить, то решил, что тоже станет военнослужащим.

"Когда-то Андрей говорил, что мы – создатели собственной судьбы. И сидя на диване, наблюдая со стороны за тем, что делается в стране, успешного будущего не построишь. Вот и я считаю, мы должны собственным примером, делом и трудом развивать наше государство, а не убегать где-то за тысячи километров и рассказывать, какие мы герои", – заявил он.

Андрей Соколюк
Facebook в/ч 1141 Западного ОТО Нацгвардии Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе от пули снайпера погиб молодой воин ВСУ.

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