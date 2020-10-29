После COVID-19 клетки могут атаковать здоровые ткани человека – исследование
Атаки могут быть виновником долго сохраняющихся симптомов
Это похоже на аутоиммунные реакции при волчанке, гепатите и ревматоидном артрите
Новое исследование предполагает, что иммунные клетки, которые выжившие после коронавируса развивают в попытке бороться с инфекцией, могут активировать некоторые из них, атакуя здоровые ткани.
Ученые из Университета Эмори подозревают, что нецелевые атаки этих мошеннических иммунных клеток могут быть виновником сохраняющихся симптомов COVID-19, пишет Daily Mail.
Так называемые "аутоантитела" похожи на аутоиммунные реакции, наблюдаемые при таких заболеваниях, как волчанка, некоторые формы гепатита и ревматоидного артрита.
Отмечается, что некоторые через несколько месяцев после того, как избавились от вируса, периодически задыхаются. У других наблюдается истощение, кожная сыпь или диарея.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Маршалловы острова в Тихом океане подтвердили свои первые случаи заражения коронавирусом. Это положило конец статусу архипелага, как одной из немногих стран в мире без COVID-19.