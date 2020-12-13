После блестящего оправдания Маркива итальянцы сняли на Донбассе фильм о нацгвардейце

В районе операции Объединенных сил на Донбассе итальянцы сняли документальный фильм "Crossfire" о военнослужащем Национальной гвардии Украине Виталии Маркиве. Это случилось после того, как его оправдали в Милане.

Съемки проходили по инициативе итальянских журналистов с привлечением бойцов Нацгвардии и одной из украинских кинокомпаний, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Основной тематикой и идеей фильма было освещение событий и обстоятельств, касающихся гибели журналистов Андре Роккели и Андрея Миронова в 2014 году и Маркива, который был ложно обвинен в причастности к инциденту. Вместе со съемочной группой в зону ООС прибыл и Маркив.

"Итальянское коллеги задались целью показать всему миру правду – и я с удовольствием помогаю им это сделать. Вместе со съемочной группой мы побывали в местах, где шли ожесточенные бои, они увидели и засняли тот дом, в подвале которого спасался от обстрелов их коллега Андреа Рокелле. Лично для меня этот фильм – еще одно доказательство моей непричастности к преступлению, за которое меня несправедливо осудили и продержали в тюрьме почти три с половиной года", – рассказал Маркив.

В течение нескольких дней съемочные группы работали на разных локациях, а также общались с гвардейцами, чтобы получить полную и объективную картину случившегося, и донести как до итальянского общества и украинской общественности, так и к мирового сообщества в целом.

"Этот фильм – о правде и о реальном положении вещей. Это наш ответ разнообразным фейкам, недостоверной информации и искажению фактов. А еще для нашей съемочной группы это своеобразное дело чести – завершить съемки этого фильма и показать его всему миру в память о нашем коллеге и друге Андреа Рокелле, погибшего здесь шесть лет назад. Ведь часть нашего документального фильма посвящена фактически поминутному воспроизведению события мая 2014 года и в тот день, когда Андреа погиб", – отметил режиссер фильма Лоренцо Станцани.

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