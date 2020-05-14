Послабление карантина в Украине: Степанов рассказал, что разрешат с 22 мая

С 22 мая в рамках очередного послабления карантина в Украине разрешат проводить спортивные соревнования без зрителей, ВНО, откроют гостиницы, а также запустят общественный транспорт и возобновят работу дошкольных заведений.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что все это возможно лишь при условии соблюдения противоэпидемических мер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Какие смягчения мы планируем, исходя из сегодняшней ситуации? Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей. Это открытие гостиниц, кроме хостелов, но без ресторанов и спортивных залов. Это ВНО. Также будет разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения", – отметил министр.

Карантин в Украине

Степанов назвал критерии, которые учитываются при переходе на каждый следующий этап ослабления карантина:

количество новых случаев за 7 дней на 100 000 населения;

загруженность коек в больницах больными с коронавирусом – не более 50%;

количество тестирований за 7 дней на 100 тыс. должно быть на уровне 15;

количество случаев за последние 7 дней к предыдущим семи дням – коэфициент должен быть в пределах 0,9-1.

Глава Минздрава подчеркнул, что между этапами снятия ограничений должно проходить не менее 10 дней. По его словам, это именно тот срок, который покажет, готова ли страна к следующему шагу выхода из карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что касается метро, то оно может запуститься в разных городах неодновременно.